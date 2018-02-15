2 godine jamstva
Vrsta žarulje: D1S
85 V,35 W
Broj žarulja: 1
Svjetlo je ključan dio iskustva vožnje. Poboljšanjem kvalitete svjetla mogu se spriječiti nesreće. Žarulja Xenon X-tremeVision gen2 poboljšava vidljivost tako da možete ranije raspoznati prepreke i prometne znakove te brže reagirati. Spektar svjetla prilagođen je prirodnoj osjetljivosti vašeg oka na boje. S temperaturom boje od 4800 K, ovo prednje svjetlo proizvodi svjetlo koje je nježno za vaše oči, pa je vožnja noću sigurnija i udobnija.
Žarulje Xenon HID (High Intensity Discharge) omogućuju dvostruko više svjetla za sigurniju vožnju u svim uvjetima. Istraživanja su pokazala da ksenonska automobilska rasvjeta pomaže vozačima da se usredotoče na cestu i znatno brže raspoznaju prepreke i prometne znakove nego s klasičnim žaruljama. Ima li boljeg načina osvjetljavanja tame od intenzivnog bijelog svjetla koje se može usporediti s dnevnim svjetlom?
UV-kvarcno staklo snažnije je od čvrstog stakla i iznimno otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se uklanja rizik od eksplozije. Philipsove žarulje od kvarcnog stakla mogu podnijeti snažan toplinski udar. S mogućnošću povećanog pritiska unutar žarulje, UV-kvarcno staklo može proizvesti snažnije svjetlo. A snažnije svjetlo znači bolje iskustvo vožnje, koliko god cesta ispred vas bila mračna.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
bogdan837
15/02/2018
România
Bune
Am decis sa cumpar aceste becuri Xtreme in urma unei defectiuni a unui bec nou "no name". La acest bec se dezlipise partea de sticla de restul ansamblului. Lumineaza mai puternic dar, si cele "no name" luminau mai puternic decat cele vechi originale Philips cu care a venit masina. Trebuie tinut cont de faptul ca niste becuri xenon vechi isi pierd din putere chiar daca nu sunt arse si orice bec nou, chiar "no name" o sa lumineze mai puternic decat cele vechi. Nu pot sa apreciez daca Xtreme lumineaza mai tare dacat "no name". Am schimbat primul bec stricat sa-l pot compara pe cel Xtreme cu cel nou "no name"(4300k). Nu am observat diferente de intensitate sau culoare ! Culmea e ca dupa schimbarea celui de al doilea "no name" cu Xtreme am constatat usoara dar vizibila diferenta de culoare intre cele doua Xtreme! Nu stiu daca e de vina farul sau becul. Sunt convins ca "150% mai multa lumina" e marketing si ca doar o comparatie reala de laborator cu aparat pentru masurat intensitatea luminoasa se poate determina daca lumineaza mai mult si cu cat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto