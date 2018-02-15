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  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima

Xenon X-tremeVision gen2Xenon žarulja za prednje svjetlo automobila

85415XV2C1

4
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
Uz snažan snop svjetlosti koji količinu svjetlosti gura do krajnjih granica, X-tremeVision gen2 najnoviji je iskorak u ksenonskoj tehnologiji. Svojim izvanrednim svjetlosnim performansama pomiče granice vožnje kako biste mogli uživati u sigurnijoj i udobnijoj vožnji.
Pogledajte sve prednosti

Uočite svaku rupu, zavoj i prepreku na cesti

Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima

  • Vrsta žarulje: D1S

  • 85 V,35 W

  • Broj žarulja: 1

Bolja vidljivost za sigurniju i udobniju vožnju

Bolja vidljivost za sigurniju i udobniju vožnju

Svjetlo je ključan dio iskustva vožnje. Poboljšanjem kvalitete svjetla mogu se spriječiti nesreće. Žarulja Xenon X-tremeVision gen2 poboljšava vidljivost tako da možete ranije raspoznati prepreke i prometne znakove te brže reagirati. Spektar svjetla prilagođen je prirodnoj osjetljivosti vašeg oka na boje. S temperaturom boje od 4800 K, ovo prednje svjetlo proizvodi svjetlo koje je nježno za vaše oči, pa je vožnja noću sigurnija i udobnija.

Philips je izumitelj inovativne tehnologije Xenon HID

Philips je izumitelj inovativne tehnologije Xenon HID

Žarulje Xenon HID (High Intensity Discharge) omogućuju dvostruko više svjetla za sigurniju vožnju u svim uvjetima. Istraživanja su pokazala da ksenonska automobilska rasvjeta pomaže vozačima da se usredotoče na cestu i znatno brže raspoznaju prepreke i prometne znakove nego s klasičnim žaruljama. Ima li boljeg načina osvjetljavanja tame od intenzivnog bijelog svjetla koje se može usporediti s dnevnim svjetlom?

Philipsove automobilske žarulje izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla

Philipsove automobilske žarulje izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla

UV-kvarcno staklo snažnije je od čvrstog stakla i iznimno otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se uklanja rizik od eksplozije. Philipsove žarulje od kvarcnog stakla mogu podnijeti snažan toplinski udar. S mogućnošću povećanog pritiska unutar žarulje, UV-kvarcno staklo može proizvesti snažnije svjetlo. A snažnije svjetlo znači bolje iskustvo vožnje, koliko god cesta ispred vas bila mračna.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

15/02/2018

România

România

Bune

Am decis sa cumpar aceste becuri Xtreme in urma unei defectiuni a unui bec nou "no name". La acest bec se dezlipise partea de sticla de restul ansamblului. Lumineaza mai puternic dar, si cele "no name" luminau mai puternic decat cele vechi originale Philips cu care a venit masina. Trebuie tinut cont de faptul ca niste becuri xenon vechi isi pierd din putere chiar daca nu sunt arse si orice bec nou, chiar "no name" o sa lumineze mai puternic decat cele vechi. Nu pot sa apreciez daca Xtreme lumineaza mai tare dacat "no name". Am schimbat primul bec stricat sa-l pot compara pe cel Xtreme cu cel nou "no name"(4300k). Nu am observat diferente de intensitate sau culoare ! Culmea e ca dupa schimbarea celui de al doilea "no name" cu Xtreme am constatat usoara dar vizibila diferenta de culoare intre cele doua Xtreme! Nu stiu daca e de vina farul sau becul. Sunt convins ca "150% mai multa lumina" e marketing si ca doar o comparatie reala de laborator cu aparat pentru masurat intensitatea luminoasa se poate determina daca lumineaza mai mult si cu cat.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto

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