Xenon X-tremeVision gen2: za vrhunske vizualne performanse

Žarulje Xenon X-tremeVision gen2 proizvedene su s Philips Xenon tehnologijom za vrhunske performanse. Proizvodeći duži snop i do 20 % veću vidljivost, žarulje X-tremeVision gen2 vam pomažu da ranije uočite prepreke kako biste mogli reagirati na vrijeme. A s poboljšanim perifernim vidom, imat ćete veću svijest o opasnostima uz cestu, kao što su pješaci ili nadolazeća raskrižja. Jarko osvjetljavajući svaku neravninu, zavoj i opasnost na cesti, ova prednja svjetla će zadovoljiti najzahtjevnije vozače i najzahtjevnije uvjete vožnje.