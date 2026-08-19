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Xenon X-tremeVision gen2Xenon žarulja za prednje svjetlo automobila

85126XV2S1

Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima

Uz snažan snop svjetlosti koji količinu svjetlosti gura do krajnjih granica, X-tremeVision gen2 najnoviji je iskorak u ksenonskoj tehnologiji. Svojim izvanrednim svjetlosnim performansama pomiče granice vožnje kako biste mogli uživati u sigurnijoj i udobnijoj vožnji.

Pogledajte sve prednosti

Uočite svaku rupu, zavoj i prepreku na cesti

Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima

  • Vrsta žarulje: D2R

  • 85 V,35 W

  • Broj žarulja: 1

Xenon X-tremeVision gen2: za vrhunske vizualne performanse

Žarulje Xenon X-tremeVision gen2 proizvedene su s Philips Xenon tehnologijom za vrhunske performanse. Proizvodeći duži snop i do 20 % veću vidljivost, žarulje X-tremeVision gen2 vam pomažu da ranije uočite prepreke kako biste mogli reagirati na vrijeme. A s poboljšanim perifernim vidom, imat ćete veću svijest o opasnostima uz cestu, kao što su pješaci ili nadolazeća raskrižja. Jarko osvjetljavajući svaku neravninu, zavoj i opasnost na cesti, ova prednja svjetla će zadovoljiti najzahtjevnije vozače i najzahtjevnije uvjete vožnje.

Bolja vidljivost za sigurniju i udobniju vožnju

Bolja vidljivost za sigurniju i udobniju vožnju

Svjetlo je ključan dio iskustva vožnje. Poboljšanjem kvalitete svjetla mogu se spriječiti nesreće. Žarulja Xenon X-tremeVision gen2 poboljšava vidljivost tako da možete ranije raspoznati prepreke i prometne znakove te brže reagirati. Spektar svjetla prilagođen je prirodnoj osjetljivosti vašeg oka na boje. S temperaturom boje od 4800 K, ovo prednje svjetlo proizvodi svjetlo koje je nježno za vaše oči, pa je vožnja noću sigurnija i udobnija.

Usmjeravanje svjetla na pravo mjesto ispred vašeg automobila

Usmjeravanje svjetla na pravo mjesto ispred vašeg automobila

Nisu dovoljna samo snažna prednja svjetla, važna je i optička preciznost. Žarulje Xenon X-tremeVision gen2 imaju najprecizniju tehnologiju savijanja luka usklađenu na 150 – 350 µm. To znači da osvjetljuju cestu točno ondje gdje trebate, bez zasljepljivanja vozača iz suprotnog smjera.

Tehničke specifikacije

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