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  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
  • Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima

Xenon X-tremeVision gen2Xenon žarulja za prednje svjetlo automobila

85126XV2C1

4.3
| (31) Recenzije
Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima
Uz snažan snop svjetlosti koji količinu svjetlosti gura do krajnjih granica, X-tremeVision gen2 najnoviji je iskorak u ksenonskoj tehnologiji. Svojim izvanrednim svjetlosnim performansama pomiče granice vožnje kako biste mogli uživati u sigurnijoj i udobnijoj vožnji.
Pogledajte sve prednosti

Uočite svaku rupu, zavoj i prepreku na cesti

Osjećajte se sigurno i vozite sigurno s jarkijim svjetlima

  • Vrsta žarulje: D2R

  • 85 V,35 W

  • Broj žarulja: 1

Bolja vidljivost za sigurniju i udobniju vožnju

Bolja vidljivost za sigurniju i udobniju vožnju

Svjetlo je ključan dio iskustva vožnje. Poboljšanjem kvalitete svjetla mogu se spriječiti nesreće. Žarulja Xenon X-tremeVision gen2 poboljšava vidljivost tako da možete ranije raspoznati prepreke i prometne znakove te brže reagirati. Spektar svjetla prilagođen je prirodnoj osjetljivosti vašeg oka na boje. S temperaturom boje od 4800 K, ovo prednje svjetlo proizvodi svjetlo koje je nježno za vaše oči, pa je vožnja noću sigurnija i udobnija.

Philips je izumitelj inovativne tehnologije Xenon HID

Philips je izumitelj inovativne tehnologije Xenon HID

Žarulje Xenon HID (High Intensity Discharge) omogućuju dvostruko više svjetla za sigurniju vožnju u svim uvjetima. Istraživanja su pokazala da ksenonska automobilska rasvjeta pomaže vozačima da se usredotoče na cestu i znatno brže raspoznaju prepreke i prometne znakove nego s klasičnim žaruljama. Ima li boljeg načina osvjetljavanja tame od intenzivnog bijelog svjetla koje se može usporediti s dnevnim svjetlom?

Poštivanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije

Automobilski proizvodi i usluge tvrtke Philips smatraju se najboljima u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme i zamjenskih dijelova. Proizvedeni od visokokvalitetnih proizvoda i testirani prema rigoroznim specifikacijama, naši proizvodi dizajnirani su za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman naših proizvoda temeljito je testiran, kontroliran i certificiran (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno rečeno, ovo je kvaliteta kojoj možete vjerovati.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

31

Recenzije

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Prednosti

Silný jas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Prednosti

Kvalita, výdrž, svítivost

Mane

Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Prednosti

Barva světla a precizní zpracování.

Mane

Nižší životnost?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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