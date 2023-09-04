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  • Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
  • Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
  • Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
  • Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
  • Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
  • Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
  • Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
  • Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
  • Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
  • Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
  • Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
  • Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
  • Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
  • Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
  • Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
  • Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu

Xenon WhiteVision gen2Xenon žarulja za prednje svjetlo automobila

85126WHV2S1

4.3
| (31) Recenzije
Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
Žarulje Philips Xenon WhiteVision gen2 stvaraju intenzivan bijeli izgled vašeg automobila i proizvode jarkije, ujednačenije bijelo svjetlo na cesti. Savršen izbor za xenonska svjetla koja odgovaraju izgledu LED svjetala.
Pogledajte sve prednosti

Intenzivnije bijelo svjetlo poboljšava koncentraciju vozača

Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu

  • Vrsta žarulje: D2R

  • 85 V,35 W

  • Broj žarulja: 1

Vrhunski bijeli efekt koji odgovara drugim LED svjetlima u vašem automobilu

Žarulje Philips Xenon WhiteVision gen2 savršen su izbor za vozače koji žele oštar, bijeli izgled svojih prednjih svjetala koji podsjeća na LED svjetla. S temperaturom boje kao što ju imaju LED svjetla, Xenon WhiteVision gen2 vrhunska su nadogradnja za vaša ksenonska svjetla.

Oštro, čisto bijelo svjetlo probija tamu

S temperaturom boje do 5000 kelvina, žarulje Philips Xenon WhiteVision osvjetljuju cestu ispred vas oštrim, čisto bijelim svjetlom koje probija tamu. Umjesto naprezanja vida, uživat ćete u sigurnijoj, uzbudljivijoj vožnji. Uz Philips automobilsku rasvjetu vožnja noću više neće predstavljati problem.

Veći kontrast za poboljšanu vidljivost i sigurniju vožnju

Iznimno je važno brzo uočiti i prepoznati oznake na cesti i prometne znakove kad vozite noću. Uz žarulje Xenon WhiteVision dobit ćete intenzivno, ujednačeno bijelo svjetlo. Zahvaljujući visokoj temperaturi boje, svjetla imaju snažniji kontrast i bolje se odbijaju od predmeta i znakova. Uživat ćete u udobnijoj i sigurnijoj vožnji. Činjenica je da mnoge prometne nesreće uzrokuju preumorni vozači koji gube koncentraciju. Ovo bjelje svjetlo pomaže vam da održite koncentraciju i ostanete budni dok vozite noću.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

31

Recenzije

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Prednosti

Silný jas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Prednosti

Kvalita, výdrž, svítivost

Mane

Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Prednosti

Barva světla a precizní zpracování.

Mane

Nižší životnost?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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