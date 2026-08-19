Veći kontrast za poboljšanu vidljivost i sigurniju vožnju

Iznimno je važno brzo uočiti i prepoznati oznake na cesti i prometne znakove kad vozite noću. Uz žarulje Xenon WhiteVision dobit ćete intenzivno, ujednačeno bijelo svjetlo. Zahvaljujući visokoj temperaturi boje, svjetla imaju snažniji kontrast i bolje se odbijaju od predmeta i znakova. Uživat ćete u udobnijoj i sigurnijoj vožnji. Činjenica je da mnoge prometne nesreće uzrokuju preumorni vozači koji gube koncentraciju. Ovo bjelje svjetlo pomaže vam da održite koncentraciju i ostanete budni dok vozite noću.