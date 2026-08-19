85126WHV2C1
Čisto i jarko bijelo svjetlo pobjeđuje tamu
Žarulje Philips Xenon WhiteVision gen2 stvaraju intenzivan bijeli izgled vašeg automobila i proizvode jarkije, ujednačenije bijelo svjetlo na cesti. Savršen izbor za xenonska svjetla koja odgovaraju izgledu LED svjetala.
Vrsta žarulje: D2R
85 V,35 W
Broj žarulja: 1
Žarulje Philips Xenon WhiteVision gen2 savršen su izbor za vozače koji žele oštar, bijeli izgled svojih prednjih svjetala koji podsjeća na LED svjetla. S temperaturom boje kao što ju imaju LED svjetla, Xenon WhiteVision gen2 vrhunska su nadogradnja za vaša ksenonska svjetla.
S temperaturom boje do 5000 kelvina, žarulje Philips Xenon WhiteVision osvjetljuju cestu ispred vas oštrim, čisto bijelim svjetlom koje probija tamu. Umjesto naprezanja vida, uživat ćete u sigurnijoj, uzbudljivijoj vožnji. Uz Philips automobilsku rasvjetu vožnja noću više neće predstavljati problem.
Iznimno je važno brzo uočiti i prepoznati oznake na cesti i prometne znakove kad vozite noću. Uz žarulje Xenon WhiteVision dobit ćete intenzivno, ujednačeno bijelo svjetlo. Zahvaljujući visokoj temperaturi boje, svjetla imaju snažniji kontrast i bolje se odbijaju od predmeta i znakova. Uživat ćete u udobnijoj i sigurnijoj vožnji. Činjenica je da mnoge prometne nesreće uzrokuju preumorni vozači koji gube koncentraciju. Ovo bjelje svjetlo pomaže vam da održite koncentraciju i ostanete budni dok vozite noću.
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