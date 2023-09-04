2 godine jamstva
85122WHV2C1
Vrsta žarulje: D2S
85 V,35 W
Broj žarulja: 1
Žarulje Philips Xenon WhiteVision gen2 savršen su izbor za vozače koji žele oštar, bijeli izgled svojih prednjih svjetala koji podsjeća na LED svjetla. S temperaturom boje kao što ju imaju LED svjetla, Xenon WhiteVision gen2 vrhunska su nadogradnja za vaša ksenonska svjetla.
S temperaturom boje do 5000 kelvina, žarulje Philips Xenon WhiteVision osvjetljuju cestu ispred vas oštrim, čisto bijelim svjetlom koje probija tamu. Umjesto naprezanja vida, uživat ćete u sigurnijoj, uzbudljivijoj vožnji. Uz Philips automobilsku rasvjetu vožnja noću više neće predstavljati problem.
Iznimno je važno brzo uočiti i prepoznati oznake na cesti i prometne znakove kad vozite noću. Uz žarulje Xenon WhiteVision dobit ćete intenzivno, ujednačeno bijelo svjetlo. Zahvaljujući visokoj temperaturi boje, svjetla imaju snažniji kontrast i bolje se odbijaju od predmeta i znakova. Uživat ćete u udobnijoj i sigurnijoj vožnji. Činjenica je da mnoge prometne nesreće uzrokuju preumorni vozači koji gube koncentraciju. Ovo bjelje svjetlo pomaže vam da održite koncentraciju i ostanete budni dok vozite noću.
4.3
od 5
31
Recenzije
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Prednosti
Silný jas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Prednosti
Kvalita, výdrž, svítivost
Mane
Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Provjereni kupac
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Prednosti
Barva světla a precizní zpracování.
Mane
Nižší životnost?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled