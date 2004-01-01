Traži pojmove

    Signage Solutions D-Line zaslon

    75BDL4511D/00

    Istaknite svoje sadržaje uz brzi profesionalni 4K UHD D-Line zaslon tvrtke Philips. Vrhunska kvaliteta slike uređaja tvrtke Philips donosi vjerne boje i intenzivan kontrast. Možete bez poteškoća prikazivati sadržaj s više izvora na jednom zaslonu.

    Signage Solutions D-Line zaslon

    Pametan, brz zaslon za upotrebu 24 sata dnevno.

    • 75 inča
    • UHD (3840 x 2160)
    • 500 cd/m²
    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

    FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

    FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

    Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

    SmartPower za uštedu energije

    SmartPower za uštedu energije

    Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

    Zakažite što želite za kadgod želite uz SmartPlayer

    Zakažite što želite za kadgod želite uz SmartPlayer

    Pretvorite USB u doista isplativ digitalni uređaj za prikaz u javnim prostorima. Jednostavno spremite sadržaj (videozapis, zvuk, slike) na USB i priključite ga u zaslon. Kreirajte popis za reprodukciju i napravite raspored za sadržaj putem izbornika na zaslonu te uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali, bilo kada i bilo gdje.

    Zaslon s ADS panelom za široki prikaz

    Osigurajte vidljivost iz bilo kojeg kuta uz tehnologiju ADS za široki prikaz. Advanced Super Dimension Switch pruža bržu obradu slike na zaslonu čime se postižu uglađeniji prijelazi sadržaja, nevjerojatna preciznost slike i superiorna reprodukcija boja uz prikaz od 180 stupnjeva.

    Opcionalni OPS utor

    Open Pluggable Specification predstavlja standardni industrijski utor u koji možete dodati multimedijski reproduktor kompatibilan s OPS standardom. To vam omogućuje da nadogradite ili zamijenite hardver kad god vam je potrebno.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      189.3  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      74.5  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,4296 x 0,4296 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svjetlina
      500  cd/m²
      Boje zaslona
      1,07 milijardi
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      1200:1
      Dinamički kontrast
      500,000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      8  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Tehnologija zaslona
      ADS
      Izmaglica
      25 %

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • Display Port 1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Ostali priključci
      OPS
      Video izlaz
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Vanjska kontrola
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

    • Praktičnost

      Položaj
      • Vodoravni (24/7)
      • Okomiti (24/7)
      Funkcije za zaštitu zaslona
      Pomak piksela, niska razina svjetline
      Kontrola tipkovnicom
      • Skriveno
      • Može se zaključati
      Prijenos signala
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR prijenos signala (petlja)
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Može se kontrolirati putem mreže
      • RS232
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Potrošnja (uobičajena)
      185  W
      Potrošnja (maks.)
      345 W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Energetska klasa
      G

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Video formati
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576 p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 24, 30, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1683,5  mm
      Masa proizvoda
      35,9  kg
      Visina uređaja
      961,7  mm
      Dubina uređaja
      69,5 (pri montaži na zid) / 91,8 (pri integriranju na dršku)  mm
      Postavljena širina (inči)
      66,28  inča
      Postavljena visina (inči)
      37.86  inča
      Zidni nosač
      600 (V) x 400 (O) mm, M8
      Postavljena dubina (inči)
      2.74 inch(wall mount)/3.61 (@Handle)  inča
      Širina prednje ploče
      14,9 mm (ravni okvir)
      Masa proizvoda (lb)
      79,15  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  sat(i)
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      5 – 95 % RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG
      USB reprodukcija slike
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • Poklopac AC sklopke
      • Logotip Philips (x1)
      • Kabel za lančanu vezu RS232
      • AC mrežni kabel
      • Kabel IR senzora (1,8 m) (x1)
      • Kratke upute za korisnike (x1)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • RS232 kabel
      • Poklopac otvora za USB i vijak x1
      • Stezaljka za žicu (x3)

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Arapski
      • Nizozemski
      • Danski
      • Engleski
      • Francuski
      • Finski
      • Njemački
      • Talijanski
      • Japanski
      • Norveški
      • Poljski
      • Portugalski
      • Ruski
      • Španjolski
      • Švedski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Turski
      • Tradicionalni kineski
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • FCC, klasa A
      • CCC
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • EnergyStar 8.0
      • ETL
      • CECP
      • EAC

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savjete za proizvode, česta pitanja, korisničke priručnike te informacije o sigurnosti i sukladnosti.

