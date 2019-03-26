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Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Opustite se i uživajte u bogatoj kvaliteti 4K UHD rezolucije na Smart TV uređaju koji se nevjerojatno lako upotrebljava. U tren oka pristupite omiljenom sadržaju uz SAPHI. Uz Pixel Precise Ultra HD sve će izgledati uglađeno i oštro, dok Ambilight sve objedinjuje.
Ambilight TV od 164 cm (65")
1100 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
SAPHI je brz i intuitivan operacijski sustav koji uporabu Smart TV uređaja tvrtke Philips pretvara u pravi užitak. Uživajte u odličnoj kvaliteti slike i pristupu jasnom izborniku utemeljenom na ikonama jednim gumbom. S lakoćom upravljajte televizorom i brzo se krećite do popularnih Philips Smart TV aplikacija među kojima su YouTube, Netflix i mnoge druge.
Ljepota 4K Ultra HD televizora je u mogućnosti uživanja u svakom detalju. Tehnologija Pixel Precise Ultra HD tvrtke Philips pretvara bilo koju ulaznu sliku u zapanjujuću UHD rezoluciju na zaslonu. Uživajte u uglađenom i izoštrenom prikazu pokretne slike te izuzetnom kontrastu. Otkrijte dublje crne, blještave bijele, živopisne boje i prirodne nijanse kože – svaki put i iz bilo kojeg izvora.
Uz četiri puta veću rezoluciju od one konvencionalnih Full HD televizora, Ultra HD osvjetljava zaslon s 8 milijuna piksela, a tu je i naša jedinstvena tehnologija Ultra Resolution Upscaling. Uživajte u boljem prikazu bez obzira na kvalitetu originalnog sadržaja te oštrijim slikama vrhunske dubine i kontrasta, prirodnim kretnjama i živopisnim pojedinostima.
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5.0
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jura99
26/03/2019
Hrvatska
Odličan.
[Employee of philipsglobal] Odličnog dizajna , svih potrebnih karakteristika te visoko kvalitetne izrade jedan od najboljih u tom cijenovnom rangu . Uz 4K rezoluciju , Android TV sustav te Ambilight 3 pozadinsko osvjetljenje čak i one najzahtjevnije neće ostavit ravnodušne .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6700 series 43PUS6753 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6700 series 43PUS6753 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
elSos
31/12/2018
Hrvatska
Odlična slika i brzina
Kupljen samo zbog ambilighta koji je odličan, u dnevnom boravku skoro da ne moramo niti paliti svjetlo ako je TV upaljen. Brzina integrirane aplikacije od Netflixa je odlična iako nisam nigdje našao točne specifikacije ugrađenog procesora niti količine memorije. Preporučio bi ga svakome tko ima prostora za takvu grdosiju :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6700 series 65PUS6753 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6700 series 65PUS6753 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Romcha
08/04/2019
Česká republika
Velmi slušný
Ve své cenové kategorii asi nejlepší volba ze všech modelů roku 2018. Největší možnosti nastavení obrazu, celkem rychlé ovládání a slušná obrazovka i zvuk. Nepřehřívá se.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6700 series 43PUS6753 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6700 series 43PUS6753 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
Kompatibilnost ovisi o Wifi Miracast certifikatu i sustavu Android 4.2 ili novijoj verziji. Više informacija potražite u dokumentaciji uređaja.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.