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Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Opustite se i uživajte u bogatoj kvaliteti 4K UHD rezolucije na Smart TV uređaju koji se nevjerojatno lako upotrebljava. U tren oka pristupite omiljenom sadržaju uz SAPHI. Uz Pixel Precise Ultra HD sve će izgledati uglađeno i oštro, dok Ambilight sve objedinjuje.
Ambilight TV od 139 cm (55")
1200 Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Uz četiri puta veću rezoluciju od one konvencionalnih Full HD televizora, Ultra HD osvjetljava zaslon s 8 milijuna piksela, a tu je i naša jedinstvena tehnologija Ultra Resolution Upscaling. Uživajte u boljem prikazu bez obzira na kvalitetu originalnog sadržaja te oštrijim slikama vrhunske dubine i kontrasta, prirodnim kretnjama i živopisnim pojedinostima.
Moderan europski dizajn očituje se kroz neovisna aluminijska postolja koji se bojom tamnog srebra uklapaju s izuzetno tankim okvirom.
DTS HD optimizira obradu zvuka čuvanjem originalnog zvučnog sadržaja kako biste mogli uživati u boljem zvuku iz zvučnika uz kristalno čist dijalog.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
aivatnt
01/07/2019
Lietuva
Puikus produktas
Kainos ir kokybes santykis - idealus. Galinis apsvietimas keicia spalva.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
Kompatibilnost ovisi o Wifi Miracast certifikatu i sustavu Android 4.2 ili novijoj verziji. Više informacija potražite u dokumentaciji uređaja.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.