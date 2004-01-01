Traži pojmove

    Signage Solutions 55BDL8007X Video Wall Display

    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

    FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

    Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

    OPS utor omogućuje računalno ugrađivanje bez kabela

    Integrirajte punokrvno računalo ili Android CRD50 modul izravno u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. OPS utor sadrži sve veze potrebne za pokretanje rješenja s utorom, uključujući napajanje.

    Dodatna Android snaga obrade uz dodatni modul CRD50

    Ugradite Android SoC (System-on-Chip) u svoj profesionalni zaslon tvrtke Philips. Dodatni modul CRD50 je OPS uređaj koji donosi Android snagu obrade, bez potrebe za kabelima. Jednostavno ga pogurajte u OPS utor koji sadrži sve veze potrebne za pokretanje modula (uključujući napajanje).

    Način rada kombiniranja. Kreirajte kombinirane 4K videozidove bilo koje veličine

    Povežite dva ili više profesionalnih zaslona tvrtke Philips kako biste kreirali kombinirani videozid bez potrebe za vanjskim uređajima. Za sadržaj se brine jedan reproduktor, bilo da imate četiri zaslona ili njih 40. 4K sadržaj potpuno je podržan, a ako taj sadržaj prikazujete na četiri zaslona, dobit ćete najbolju moguću rezoluciju točku po točku.

    Izuzetno uski okviri. Za sliku bez ometanja

    Poboljšajte kvalitetu slike uz Pure Colour Pro. Zahvaljujući većoj svjetlini ostvarenoj prilagođenim postavkama temperature boje i naprednom kalibracijom game, sadržaj djeluje oštrije i blistavije te je nevjerojatno realističan i vizualno privlačan.

