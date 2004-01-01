Način rada kombiniranja. Kreirajte kombinirane 4K videozidove bilo koje veličine

Povežite dva ili više profesionalnih zaslona tvrtke Philips kako biste kreirali kombinirani videozid bez potrebe za vanjskim uređajima. Za sadržaj se brine jedan reproduktor, bilo da imate četiri zaslona ili njih 40. 4K sadržaj potpuno je podržan, a ako taj sadržaj prikazujete na četiri zaslona, dobit ćete najbolju moguću rezoluciju točku po točku.