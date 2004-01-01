Traži pojmove

    Signage Solutions Q-Line zaslon

    55BDL3550Q/00

    Upečatljiv

    Dijelite informacije i oduševite se zaslonom Philips Q-Line Professional 4K Ultra HD Display. Ovo pouzdano rješenje može se postaviti i početi upotrebljavati onoliko brzo koliko vam to treba.

    • 55 inča
    • Direct LED pozadinsko osvjetljenje
    • Ultra HD
    Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control

    Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

    FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja

    Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

    CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja

    Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

    Integrirani multimedijski reproduktor. Jednostavno planiranje USB sadržaja

    Jednostavno planirajte sadržaj za reprodukciju s USB uređaja. Vaš profesionalni zaslon tvrtke Philips aktivirat će se iz stanja pripravnosti i reproducirati sadržaj po vašoj želji, a nakon reprodukcije vratit će se u stanje pripravnosti.

    Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije

    Upravljajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi Android 8 osigurava sigurnost softvera duže zadržavanje na najnovijim specifikacijama.

    Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka

    Uspostavite vezu i upravljajte sadržajem pomoću oblaka uz integrirani HTML5 preglednik. Upotrebljavajući preglednik utemeljen na pregledniku Chromium, dizajnirajte sadržaj na mreži i povežite jedan zaslon ili cijelu mrežu. Prikazujte sadržaj u vodoravnom i okomitom načinu rada uz Full HD rezoluciju. Jednostavno povežite zaslon s internetom upotrebljavajući WiFi ili RJ45 kabel i uživajte u popisima za reprodukciju koje ste sami kreirali.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/zaslon

      Dijagonala zaslona (u cm)
      138.7  cm
      Veličina dijagonale zaslona (inč)
      54.6  inča
      Omjer širine i visine
      16:9
      Rezolucija zaslona
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,315 x 0,315 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svjetlina
      400  cd/m²
      Boje zaslona
      1,07 milijardi
      Omjer kontrasta (uobičajeno)
      1300:1
      Dinamički kontrast
      500,000:1
      Vrijeme odziva (uobičajeno)
      9  ms
      Kut gledanja (horizontalno)
      178  stupanj
      Kut gledanja (vertikalno)
      178  stupanj
      Napredne značajke slike
      • 3/2 - 2/2 Motion Pull Down
      • 3D kombinirani filtar
      • 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      • Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta
      • Progresivno skeniranje
      Tehnologija zaslona
      IPS
      Operativni sustav
      Android 8.0
      Za kliničke preglede sa značajkom D-image
      Postavka sa značajkom D-image (kompatibilno za DICOM 14)

    • Mogućnost povezivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • VGA (analogni, D-Sub) (x1)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Vanjska kontrola
      • RJ45
      • RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm
      • IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm

    • Praktičnost

      Položaj
      • Vodoravni (18/7)
      • Okomiti (18/7)
      Modularni
      Do 15 x 15
      Kontrola tipkovnicom
      • Može se zaključati
      • Skriveno
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može se zaključati
      Prijenos signala
      • RS232
      • IR prijenos signala (petlja)
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Može se kontrolirati putem mreže
      • RS232
      • RJ45
      Pokretanje
      • Odgoda uključivanja
      • Status uključivanja
      • Izvor pokretanja
      Prozor za pokretanje
      omogućavanje/onemogućavanje logotipa Philips

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Snaga

      Mrežno napajanje
      100 ~ 240 V AC
      Potrošnja (uobičajena)
      125  W
      Potrošnja (maks.)
      175 W
      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      <0,5 W
      Značajke za uštedu energije
      Smart Power
      Energetska klasa
      G

    • Podržana rezolucija zaslona

      Računalni formati
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Video formati
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576 p, 50 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1241,8  mm
      Masa proizvoda
      16,6  kg
      Visina uređaja
      712,6  mm
      Dubina uređaja
      63,6  mm
      Postavljena širina (inči)
      48,89  inča
      Postavljena visina (inči)
      28.06  inča
      Zidni nosač
      400 mm x 400 mm, M6
      Postavljena dubina (inči)
      2.50  inča
      Širina prednje ploče
      13,9 mm (ravni okvir)
      Masa proizvoda (lb)
      36,60  lb

    • Radni uvjeti

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Raspon temperature (rada)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  sat(i)
      Raspon temperature (skladištenje)
      -20 ~ 60  °C
      Raspon vlage (tijekom rada)[RH]
      20 ~ 80 % RV (bez kondenzacije)
      Raspon vlage (spremanje) [RH]
      5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijske aplikacije

      USB reprodukcija videozapisa
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      USB reprodukcija slike
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interni reproduktor

      Procesor
      • Dvojezgreni Cortex A53, 1,1 GHz
      • Dvojezgreni Cortex A73, 1,15 GHz
      GPU
      ARM Mali G51
      Memorija
      • 2 GB DDR3
      • 8 GB

    • Dodatna oprema

      Isporučena dodatna oprema
      • AC mrežni kabel
      • RS232 kabel
      • Daljinski upravljač
      • Baterije za daljinski upravljač
      • Kratke upute za uporabu
      Isporučena dodatna oprema
      • Kabel IR senzora (1,8 m) (x1)
      • Kabel za lančanu vezu RS232
      • Logotip Philips (x1)
      • Poklopac otvora za USB i vijak (x2)
      Postolje
      BM05922 (dodatno)

    • Razno

      Jezici prikaza na zaslonu
      • Engleski
      • Francuski
      • Njemački
      • Talijanski
      • Poljski
      • Turski
      • Ruski
      • Pojednostavljeni kineski
      • Španjolski
      • Tradicionalni kineski
      • Arapski
      • Japanski
      Jamstvo
      3 godine jamstva
      Propisi i odobrenja
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, klasa A
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss

    Što se nalazi u kutiji?

    Druge stavke u pakiranju

    • AC mrežni kabel
    • RS232 kabel
    • Daljinski upravljač
    • Baterije za daljinski upravljač
    • Kratke upute za korisnike
