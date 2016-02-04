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Izuzetno tanki Full HD LED TV
Full HD televizor serije 6300 s tehnologijom Perfect Pixel HD pruža uglađen rad i oštru, čistu sliku koja je živopisna i realistična. Prirodni materijali, tanke linije i jedinstvene značajke kao što je Ambilight čine užitak gledanja još boljim.
121 cm (48")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Volite gledati filmove, ali zahtijevate najbolju moguću sliku. Perfect Natural Motion naša je nagrađivana tehnologija za poboljšavanje pokreta koja uklanja efekte podrhtavanja, pružajući vrhunski uglađenu sliku. Filmovi se snimaju pri brzini od 24 sličice u sekundi. PNM učetverostručuje broj sličica na 100 promjena pokreta u sekundi. Time se uklanja efekt podrhtavanja, kako biste mogli uživati u izoštrenom i uglađenom prikazu pokreta.
Stvorili ste mnogo više od kuće, stvorili ste dom, pa zašto ne biste odabrali i televizor koji odiše toplinom i privlačnošću? Jedinstvena tehnologija Ambilight tvrtke Philips čini vaš zaslon mnogo širim, a doživljaj gledanja uzbudljivijim emitirajući izuzetno širok sjaj s dvije strane zaslona televizora na okolni zid. Boja, živopisnost i uzbuđenje prelaze granice zaslona i ulaze u vaš dnevni boravak, pružajući izvanredni doživljaj gledanja.
Dizajniran sa suvremenim izgledom koji se uklapa u interijer. Vaš televizor trebao bi jednako lijepo izgledati isključen kao što izgleda uključen.
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4.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
daisy28
04/02/2016
Slovenija
Provjereni kupac
odličen
ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Andrej73
09/04/2017
Slovenija
Provjereni kupac
nič posebnega
Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.