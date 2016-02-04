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  • Crtež priključaka
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

6000 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

48PFH6300/88

4

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki Full HD LED TV

Full HD televizor serije 6300 s tehnologijom Perfect Pixel HD pruža uglađen rad i oštru, čistu sliku koja je živopisna i realistična. Prirodni materijali, tanke linije i jedinstvene značajke kao što je Ambilight čine užitak gledanja još boljim.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

S tehnologijom Ambilight s 2 strane

Izuzetno tanki Full HD LED TV

  • 121 cm (48")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

Perfect Natural Motion za uglađenu, izuzetno oštru sliku

Perfect Natural Motion za uglađenu, izuzetno oštru sliku

Volite gledati filmove, ali zahtijevate najbolju moguću sliku. Perfect Natural Motion naša je nagrađivana tehnologija za poboljšavanje pokreta koja uklanja efekte podrhtavanja, pružajući vrhunski uglađenu sliku. Filmovi se snimaju pri brzini od 24 sličice u sekundi. PNM učetverostručuje broj sličica na 100 promjena pokreta u sekundi. Time se uklanja efekt podrhtavanja, kako biste mogli uživati u izoštrenom i uglađenom prikazu pokreta.

Ambilight zauvijek mijenja način na koji doživljavate televizore

Ambilight zauvijek mijenja način na koji doživljavate televizore

Stvorili ste mnogo više od kuće, stvorili ste dom, pa zašto ne biste odabrali i televizor koji odiše toplinom i privlačnošću? Jedinstvena tehnologija Ambilight tvrtke Philips čini vaš zaslon mnogo širim, a doživljaj gledanja uzbudljivijim emitirajući izuzetno širok sjaj s dvije strane zaslona televizora na okolni zid. Boja, živopisnost i uzbuđenje prelaze granice zaslona i ulaze u vaš dnevni boravak, pružajući izvanredni doživljaj gledanja.

Moderan dizajn upotpunjuje suvremene interijere

Dizajniran sa suvremenim izgledom koji se uklapa u interijer. Vaš televizor trebao bi jednako lijepo izgledati isključen kao što izgleda uključen.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

04/02/2016

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

odličen

ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

09/04/2017

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

nič posebnega

Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.

Ova recenzija je napravljena za 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Ova recenzija je napravljena za 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  5. USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.