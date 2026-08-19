Digital Crystal Clear: preciznost koju ćete željeti podijeliti

Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenoj sapunici, vijestima ili ste pozvali prijatelje da gledate film, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.