Obustavljeno
47PFK5199/12
Full HD LED TV
Svi članovi kućanstva uživat će u čistoj, jasnoj slici koju pruža Full HD LED televizor serije 5200 tvrtke Philips. Spojili smo moderni dizajn bez okvira s osvjetljenjem Ambilight kako biste proširili i obogatili vaš doživljaj gledanja.
119 cm (47")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenoj sapunici, vijestima ili ste pozvali prijatelje da gledate film, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
Elegantan. Minimalistički. Diskretan. Naša prednja ploča bez okvira predivno je izrađena od vrlo kvalitetnog stakla i obrubljena izuzetno tankim aluminijem, maksimalno smanjujući okvir i povećavajući zaslon.
Ništa ne može nadmašiti navalu adrenalina koju pruža igranje, brza sportska akcija ili akcijski filmovi. To je razlog zašto ovaj televizor tvrtke Philips ima tehnologiju 100Hz Perfect Motion Rate koja omogućava uživanje u glatkom prikazu pokreta. Iako vaše srce podrhtava, slika koju gledate ne bi trebala.
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Recenzije
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Nadogradnja softvera potrebna je za Pause TV i USB snimanje. Kako biste pronašli više pojedinosti o ažuriranju softvera, posjetite www.philips.com/TV i odaberite podršku.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.