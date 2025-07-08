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Izuzetno tanki Full HD LED televizor
Veća jednostavnost na velikom zaslonu. Philips 5500 donosi Full HD rezoluciju, čist zvuk i odličan doživljaj gledanja. Jednostavno ga uključite i možete početi uživati u svojim emisijama, filmovima i igrama.
108 cm (43")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
Naše novo tanko postolje dizajnirano je da promijeni prostor ispod televizora gdje se obično nalazi postolje, pružajući više prožimajući doživljaj gledanja. Televizor koji na stabilnim temeljima ide ususret budućnosti.
4.4
od 5
26
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Blabla2103
08/07/2025
România
Internet
Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?
Prednosti
Imagine ,claritate
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Datum upotrebe 2023-07-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Datum upotrebe 2023-07-07
Toma1980
27/10/2021
Polska
Świetny obraz w bardzo dobrej cenie
Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet
Prednosti
Świetne barwy, funkcjonalność
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum upotrebe 2021-04-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum upotrebe 2021-04-27
Valtiro
22/03/2021
România
Dupa mai bine de un an de utilizare
Dupa mai bine de un an de utilizare, ma declar foarte multumit. Raportul pret/calitate - excelent!
Prednosti
raport pret/calitate
Mane
-
Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Datum upotrebe 2020-03-22
Ova recenzija je napravljena za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Datum upotrebe 2020-03-22
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.