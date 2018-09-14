Obustavljeno
43PFT4112/12
Tanki Full HD LED TV
Modernog dizajna i odlične vrijednosti. Televizor Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear ima Full HD sliku, visok kontrast i jasnu reprodukciju zvuka. Doživite zabavu bez muke uz ovaj jednostavni model.
108 cm (43")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
3.8
od 5
20
Recenzije
Edith
14/09/2018
România
Philips ultra hd
Foarte incantata de produs. Design si usurinta meniului
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 43PFT4112 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Józef68
04/05/2018
Polska
Provjereni kupac
Doskonały kontrast i intuicyjne funkcje.
Polecam ten telewizor, dostępny cenowo wysoka jakość.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 43PFT4112 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 43PFT4112 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Józef68
04/05/2018
Polska
Doskonały kontrast i intuicyjne funkcje.
Polecam ten telewizor, dostępny cenowo wysoka jakość.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 43PFT4112 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 43PFT4112 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.