Obustavljeno
43PFS4112/12
Tanki Full HD LED TV
Modernog dizajna i odlične vrijednosti. Televizor Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear ima Full HD sliku, visok kontrast i jasnu reprodukciju zvuka. Doživite zabavu bez muke uz ovaj jednostavni model.
108 cm (43")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Prilikom dizajniranja novog izgleda televizora, naši timovi razmatraju sve aspekte: od tehnologije do dizajna. Nove nožice dizajnirali smo tako da je na mjestu gdje biste očekivali stalak praznina, što rezultira doživljajem gledanja koji će vas uvući u akciju. Efekt? Televizor s čvrstim stavom i pogledom u budućnost.
Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
3.2
od 5
6
Recenzije
DanMaj
28/02/2022
Srbija
Tv FHD
4 godine od kupovine.I dalje radi perfektno.Nikakav kvar,smetnje,ometanja,bagova. Mali televizor,savrsen.FHD slika.Definitivno za preporuku.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Datum upotrebe 2020-02-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Datum upotrebe 2020-02-28
pauljavor
18/01/2019
Magyarország
Kiváló áron egy jó készülék
Több hónap használat után rendben működik. Nagy a betekintési szöge. Kiváló képminőség. A hangja is megfelelő.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Shura
08/10/2018
Hrvatska
Proizvod ima odlične karakteristike
Ovaj proizvod krasi elegantan dizajn,kao i debljina samog tv-a. Ne zauzima mnogo prostora pri postavljanju na zid,okvir oko led panela je minimal te se zbog toga dobija vizuelno veca slika.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.