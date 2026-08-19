Xenon X-tremeVision gen2: za vrhunske vizualne performanse

Žarulje Xenon X-tremeVision gen2 proizvedene su s Philipsovom tehnologijom Xenon za vrhunske performanse. Proizvodeći duži snop i do 150 % veću vidljivost¹, žarulje X-tremeVision gen2 vam pomažu da ranije uočite prepreke kako biste mogli reagirati na vrijeme. A s poboljšanim perifernim vidom, imat ćete veću svijest o opasnostima uz cestu, kao što su pješaci ili nadolazeća raskrižja. Jarko osvjetljavajući svaku neravninu, zavoj i opasnost na cesti, ova prednja svjetla zadovoljit će najzahtjevnije vozače i najzahtjevnije uvjete vožnje.