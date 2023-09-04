2 godine jamstva
42402XV2S1
Vrsta žarulje: D4S
42 V, 35 W
Broj žarulja: 1
Žarulje Xenon X-tremeVision gen2 proizvedene su s Philipsovom tehnologijom Xenon za vrhunske performanse. Proizvodeći duži snop i do 150 % veću vidljivost¹, žarulje X-tremeVision gen2 vam pomažu da ranije uočite prepreke kako biste mogli reagirati na vrijeme. A s poboljšanim perifernim vidom, imat ćete veću svijest o opasnostima uz cestu, kao što su pješaci ili nadolazeća raskrižja. Jarko osvjetljavajući svaku neravninu, zavoj i opasnost na cesti, ova prednja svjetla zadovoljit će najzahtjevnije vozače i najzahtjevnije uvjete vožnje.
Svjetlo je ključan dio iskustva vožnje. Poboljšanjem kvalitete svjetla mogu se spriječiti nesreće. Žarulja Xenon X-tremeVision gen2 poboljšava vidljivost tako da možete ranije raspoznati prepreke i prometne znakove te brže reagirati. Spektar svjetla prilagođen je prirodnoj osjetljivosti vašeg oka na boje. S temperaturom boje od 4800 K, ovo prednje svjetlo proizvodi svjetlo koje je nježno za vaše oči, pa je vožnja noću sigurnija i udobnija.
Nisu dovoljna samo snažna prednja svjetla, važna je i optička preciznost. Žarulje Xenon X-tremeVision gen2 imaju najprecizniju tehnologiju savijanja luka usklađenu na 150 – 350 µm. To znači da osvjetljuju cestu točno ondje gdje trebate, bez zasljepljivanja vozača iz suprotnog smjera.
4.3
od 5
31
Recenzije
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Prednosti
Silný jas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Prednosti
Kvalita, výdrž, svítivost
Mane
Cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Provjereni kupac
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Prednosti
Barva světla a precizní zpracování.
Mane
Nižší životnost?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled