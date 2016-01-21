Pozdrav, uređaj se vrlo lako montira i pušta u pogon bez imalo problema. Po tom pitanju sve teče lijepo i glatko. +Prikaz slike na zaslonu je odličan. Testiran na nekoliko desetaka zemaljskih i iptv programa, što sd, hd i full hd prikaza. Puna kvaliteta slike dobiva se baš gledanjem filmova u fhd-u, jer naši tv programi još uvijek nemaju toliku kvalitetu isporuke slike. +Dizajn po meni odličan. Jednostavan i minimalistički, odlično što se jačina osvjetljena loga od Philipsa može regulirati da ne svijetli prejako. +Pozadinsko osvjetljenje pun pogodak. Uređaj je prvo nekoliko dana bio odaljen od zida, više od metra i efekt nije zadovoljavajući, ali kada se približi zidu kao što je sada, ostavlja odličan dojam. +Zvuk u početku korištenja ostavio je lagani dojam nedovoljne kvalitete, ali dodatnim podešavanjem unutar opcija uređaja postaje odličan, a da ne spominjem u kombinaciji s bežičnim zvučnicima daje puni efekt. +Android sustav za sada radi odlično i bez i jedne zamjerke. -Malo razočaranje je daljinski upravljač. Zašto? Prvo što sam primjetio je ne reagiranje na naredbu ukoliko se pogodi neki određeni kut, s time da taj kut nije neki iz druge prostorije ili s preprekama. Taj problem se javlja kod korištenja tipkovnice na drugoj strani daljinskog upravljača. Možda to ima veze s glavnim problemom, a to je da daljinski upravljač nakon nekolio dana korištenja gubi funciju. Jednostavno ne radi na niti jednu naredbu. Ne treperi led dioda iznad Philipsova loga kada se pritišću tipke na daljinskome. Tada moram koristiti mobitel da bih upalio/ugasio tv, smanjio ton i slično. Ili tipku na poleđini uređaja. Kada se uređaj ugasi i ponovno upali daljinski proradi na par minuta i tako se vrtimo u krug. No taj će se problem riješiti. Testirat ću daljinski na drugom uređaju, pa ćemo vidjeti da li je problem do daljinskog ili samog tv uređaja.