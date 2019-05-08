Obustavljeno
40PFK6560/12
Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android
Mnogo je više od privlačnog uređaja: FHD televizor serije 6500 sa snagom sustava Android. Počinjemo s tehnologijom Perfect Pixel HD Engine za briljantnu sliku; zatim dodajemo Ambilight, moderan dizajn i autentične materijale kako bismo doživljaj gledanja prenijeli na novu razinu.
102 cm (40")
Full HD LED TV
Dvojezgreni; 8 GB, mogućnost proširenja
DVB-T/C/S/S2
Zahvaljujući sustavu Android na Smart TV televizoru, moći ćete uživati u brzom procesoru i sučelju jednostavnom za uporabu. Tako možete kontrolirati brojne sadržaje: Google Play™, Netflix, internetski preglednik i mnoge druge. Izbornikom se jednostavno upravlja, a pruža i izravne veze na omiljene stavke.
Volite gledati filmove, ali zahtijevate najbolju moguću sliku. Perfect Natural Motion naša je nagrađivana tehnologija za poboljšavanje pokreta koja uklanja efekte podrhtavanja, pružajući vrhunski uglađenu sliku. Filmovi se snimaju pri brzini od 24 sličice u sekundi. PNM učetverostručuje broj sličica na 100 promjena pokreta u sekundi. Time se uklanja efekt podrhtavanja, kako biste mogli uživati u izoštrenom i uglađenom prikazu pokreta.
Dizajniran sa suvremenim izgledom koji se uklapa u interijer. Vaš televizor trebao bi jednako lijepo izgledati isključen kao što izgleda uključen.
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3.0
od 5
2
Recenzije
Andee
08/05/2019
România
Un produs excelent
Un televizor bun, cu performanța incredibila și culori și sunet extraordinare. In dimensiuni mici este excelent pentru dormitor iar in varianta 130+ cm este potrivit pentru living. Recomand cu încredere!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6500 series 55PFK6560 LED TV Full HD subţire cu Android™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6500 series 55PFK6560 LED TV Full HD subţire cu Android™
PanKraken
03/07/2016
Polska
Sprzętowo - ok, programowo - tragedia
j.w. Z aktualizacji na aktualizację soft zamiast coraz lepszy to niestety coraz gorszy, psujący coraz więcej funkcji. Gdybym miał ponownie wybierać - nigdy więcej Philips/TPV.
Ova recenzija je napravljena za 6500 series 55PFK6560 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Ova recenzija je napravljena za 6500 series 55PFK6560 Smukły telewizor LED Full HD z systemem Android™
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Ponuda igara u oblaku ovisi o dobavljačima igara.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvoda za Google Cast.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
Kompatibilnost ovisi o Wifi Miracast certifikatu i sustavu Android 4.2 ili novijoj verziji. Više informacija potražite u dokumentaciji uređaja.