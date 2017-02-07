Obustavljeno
40PFH4101/88
Tanki Full HD LED TV
Elegantno dizajnirani uređaji serije Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear vašem će domu dati dodatnu vrijednost. Uživajte u kvaliteti full HD slike uz Perfect Motion Rate i čistom zvuku za vrhunski glazbeni doživljaj.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Elegantan. Moderan. Profinjen. Precizan. Izuzetno tanka silueta tvrtke Philips. Ne iznenađuje činjenica da nešto tako tanko može pobuditi veliki interes ako se uzme u obzir doza profinjenosti koju unosi u interijer.
Tanka, misterioznog izgleda i iznimno čvrsta. Crna tanka postolja tvrtke Philips vaš će televizor podići na novu razinu. Čvrsta konstrukcija iznimno tankih postolja savršeno će odraziti eleganciju i stil vašeg novog televizora. Pravo je čudo kako tako malena postolja mogu izgledati tako moćno i biti toliko čvrsta.
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
4.0
od 5
27
Recenzije
Bill
07/02/2017
Hrvatska
Odlican tv
Najbolji TV trenutno na tržištu. Najbolji omjer uloženo dobiveno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV
mama57
14/07/2017
Slovenija
Provjereni kupac
Sem izjemno zadovoljna z televizijo
Enostaven za upravljanje pregleden menu lepa slika
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFH4101 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFH4101 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
espezer
09/02/2021
Polska
EPICKI TV
fajny telewizor szybki doskonały dobrze pracuję dobra jakosć
Prednosti
szybki,dobra jakość, smukły, mieści się na ścianie,
Mane
nie ma wad
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum upotrebe 2019-02-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum upotrebe 2019-02-09
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.