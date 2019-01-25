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Obustavljeno

4000 seriesIzuzetno tanki LED televizor

32PHT4101/12

3.9

| (8) Recenzije

Izuzetno tanki LED televizor

Elegantno dizajnirani uređaji serije Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear vašem će domu dati dodatnu vrijednost. Uživajte u kvaliteti HD slike uz Perfect Motion Rate i čistom zvuku za vrhunski glazbeni doživljaj.

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99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

S tehnologijom Digital Crystal Clear

Izuzetno tanki LED televizor

  • 80 cm (32")

  • LED televizor

  • DVB-T/T2/C

Dva HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost

Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

Picture Performance Index poboljšava svaki element gledanja

Picture Performance Index poboljšava svaki element gledanja

Picture Performance Index kombinira tehnologiju zaslona tvrtke Philips i napredne tehnologije za obradu slike u cilju poboljšanja elemenata percepcije: oštrine, pokreta, kontrast i boje. Bez obzira na izvor, uvijek ćete moći uživati u iznimno oštrim prikazima s nevjerojatnim detaljima i dubinom, najdubljim nijansama crne boje, najsvjetlijim bijelim nijansama i najživopisnijim sjajnim bojama, kao i prirodnim, živopisnim nijansama kože, svaki put.

Izuzetno tanke linije za profinjen profil

Izuzetno tanke linije za profinjen profil

Elegantan. Moderan. Profinjen. Precizan. Izuzetno tanka silueta tvrtke Philips. Ne iznenađuje činjenica da nešto tako tanko može pobuditi veliki interes ako se uzme u obzir doza profinjenosti koju unosi u interijer.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.9

od 5

8

Recenzije

2

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Ár érték arányban tökéletes, nagyon szép kép és hang minőség. Nekem a kedvencem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV

25/09/2018

Polska

Polska

TV debest

Dla mnie ten telewizor jest idealny ponieważ sprawdza się w każdych warunkach czy to do grania w gry czy do oglądania tv a nawet do wyświetlania obrazu z monitoringu, ma duży przejrzysty ekran, jest lekki i można go umieścić prawie wszędzie morze nawet być przymocowany do statywu monitorowego, który jest przykręcony do stołu. Osobiście mógłbym mieć jeszcze dwa takie same egzemplarze stworzyły by idealny zestaw trzech monitorów do komputera i praca na takim układzie była by naprawę niesamowita a imersja w grach cóż coś pięknego np. jak gramy w ETS2 .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED

17/06/2017

România

România

Provjereni kupac

Recomand!

Recomand! Mulțumită de calitate. Imagine si sonor excelente!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.