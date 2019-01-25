Obustavljeno
32PHT4101/12
Izuzetno tanki LED televizor
Elegantno dizajnirani uređaji serije Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear vašem će domu dati dodatnu vrijednost. Uživajte u kvaliteti HD slike uz Perfect Motion Rate i čistom zvuku za vrhunski glazbeni doživljaj.
80 cm (32")
LED televizor
DVB-T/T2/C
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
Picture Performance Index kombinira tehnologiju zaslona tvrtke Philips i napredne tehnologije za obradu slike u cilju poboljšanja elemenata percepcije: oštrine, pokreta, kontrast i boje. Bez obzira na izvor, uvijek ćete moći uživati u iznimno oštrim prikazima s nevjerojatnim detaljima i dubinom, najdubljim nijansama crne boje, najsvjetlijim bijelim nijansama i najživopisnijim sjajnim bojama, kao i prirodnim, živopisnim nijansama kože, svaki put.
Elegantan. Moderan. Profinjen. Precizan. Izuzetno tanka silueta tvrtke Philips. Ne iznenađuje činjenica da nešto tako tanko može pobuditi veliki interes ako se uzme u obzir doza profinjenosti koju unosi u interijer.
3.9
od 5
8
Recenzije
Bridget0423
25/01/2019
Magyarország
Szuper
Ár érték arányban tökéletes, nagyon szép kép és hang minőség. Nekem a kedvencem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV
proxi1485
25/09/2018
Polska
TV debest
Dla mnie ten telewizor jest idealny ponieważ sprawdza się w każdych warunkach czy to do grania w gry czy do oglądania tv a nawet do wyświetlania obrazu z monitoringu, ma duży przejrzysty ekran, jest lekki i można go umieścić prawie wszędzie morze nawet być przymocowany do statywu monitorowego, który jest przykręcony do stołu. Osobiście mógłbym mieć jeszcze dwa takie same egzemplarze stworzyły by idealny zestaw trzech monitorów do komputera i praca na takim układzie była by naprawę niesamowita a imersja w grach cóż coś pięknego np. jak gramy w ETS2 .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Bianca
17/06/2017
România
Provjereni kupac
Recomand!
Recomand! Mulțumită de calitate. Imagine si sonor excelente!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.