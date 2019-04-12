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Izuzetno tanki LED televizor
Modernog dizajna i odlične vrijednosti. Televizor Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear ima HD sliku, visok kontrast i jasnu reprodukciju zvuka. Doživite zabavu bez muke uz ovaj jednostavni model.
80 cm (32")
LED televizor
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Prilikom dizajniranja novog izgleda televizora, naši timovi razmatraju sve aspekte: od tehnologije do dizajna. Nove nožice dizajnirali smo tako da je na mjestu gdje biste očekivali stalak praznina, što rezultira doživljajem gledanja koji će vas uvući u akciju. Efekt? Televizor s čvrstim stavom i pogledom u budućnost.
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
LED pozadinsko osvjetljenje omogućava vam uživanje u manjoj potrošnji energije i predivnim linijama u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i živopisnim bojama.
4.6
od 5
18
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
pupuch
12/04/2019
Hrvatska
OVAJ PROIZVOD IMA ODLICNE KARAKTERISIKE
VEOMA DOBRA SLIKA IZVUK RAPRODUKUJE, SOFTVER jE LJUBEZan prema korisniku ,upravljanje je jednostavno .
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4112 Izuzetno tanki LED televizor
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4112 Izuzetno tanki LED televizor
minimum
20/11/2018
Slovenija
odlično 5
lahek, zaneslijiv , vedno pripravljen , lepa oblika in moč
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 39PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 39PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor
tejci
13/04/2018
Slovenija
Tanek, lahek, praktičen
Tanek, lahek, praktičen in preprost za uporabo, odlična slika in zvok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.