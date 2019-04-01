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Izuzetno tanki LED televizor
Prijenosan i predivan. Televizor Philips 4000 dizajniran je da ide kamo i vi. Zahvaljujući izuzetno tankim konturama i bijelom okviru čistih linija, izgledat će odlično u svakoj prostoriji.
80 cm (32")
LED televizor
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Znamo da želite mali televizor koji jednako dobro izgleda i radi. Stoga je naš dizajnerski tim spojio elegantni okvir od profinjene bijele boje i sjajne završne obrade kako bi kreirao svjež, moderan dizajn koji uljepšava prostoriju u kojoj se nalazi.
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
LED pozadinsko osvjetljenje omogućava vam uživanje u manjoj potrošnji energije i predivnim linijama u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i živopisnim bojama.
4.3
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
NeighborD
01/04/2019
Україна
Великолепный телевизор
Искал именно белый телевизор. Дизайн очень строгий и элегантный. Сборка на высоте. Прост в использовании. Функционал достаточный для телевизоров такого класса. Картинка с цифровых источников качественная. Радуют углы обзора. Звук объёмный. Всем рекомендую.
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Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
ColorMan44
26/03/2018
Eesti
TV on väga hea
Pilt, värvid, välimus - väga hea. Ainult arvuti monitorina kasutada ei saa - resolutsioon liiga väike . Heli stiil - arusaamatu milleks see on tehtud. Filmi heli liiga vaikne!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler
TiberiuK
01/01/2018
România
Recomand cu incredere
Un produs bine realizat, cu un design frumos. Raportul calitate pret este bun. Singurul inconvenient este complexitatea meniului.Are prea mult ''stufaris'' .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.