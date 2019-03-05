Obustavljeno
32PFT6500/12
Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android
Mnogo je više od privlačnog uređaja: FHD televizor serije 6500 sa snagom sustava Android. Počinjemo s tehnologijom Pixel Precise HD Engine za briljantnu sliku; zatim dodajemo Ambilight, moderan dizajn i autentične materijale kako bismo doživljaj gledanja prenijeli na novu razinu.
80 cm (32")
Full HD LED TV
Dvojezgreni; 8 GB, mogućnost proširenja
DVB-T/T2/C
Sustav Android na televizoru omogućava navigaciju, pokretanje aplikacija i reprodukciju videozapisa na izuzetno brz, intuitivan i zabavan način. Android oslobađa snagu našeg dvojezgrenog procesora, omogućavajući brzo i lako izvršavanje zadataka.
Zahvaljujući sustavu Android na Smart TV televizoru, moći ćete uživati u brzom procesoru i sučelju jednostavnom za uporabu. Tako možete kontrolirati brojne sadržaje: Google Play™, Netflix, internetski preglednik i mnoge druge. Izbornikom se jednostavno upravlja, a pruža i izravne veze na omiljene stavke.
Micro Dimming Pro optimizira kontrast televizora na temelju uvjeta osvjetljenja u okruženju. Senzor osvjetljenja i posebni softver analiziraju sliku u 6400 različitih zona kako biste mogli uživati u nevjerojatnom kontrastu i kvaliteti slike te uistinu realističnom vizualnom doživljaju – danju ili noću.
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3.1
od 5
7
Recenzije
Michaellaa
05/03/2019
Česká republika
Spokojenost
Televizor je denně v provozu a bez jediného problému. Po 2 letech ale přestal fungovat ovladač,vzhledem k tomu,ze jsme měli prodlouženou pětiletou záruku,hned druhy den po zavolání do philips jsme měli nový ovladač doma. Doporučuji. Televizi máme nyní čtvrtý rok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Ming1200
03/04/2019
Україна
Якісний та надійний телевізор
Модель 32PFT6500 має яскраве і насичене зображення. Операційна система цьго ТВ Android задовольняє всі потреби споживача, оскільки на ній можна встановити будь-яку програму з Плеймаркету. Зручний пульт дистанційного керування, який має повноцінну клавіатуру, як на ПК на одній його стороні, і звичайну клавіатуру для простого керування на іншій. Телевізор Philips 32PFT6500/12 нагадує великий планшет з якісним зображенням і зуком. Переглядати на ньому відеодуже приємно, особливо з підсвіткою Ambilight, яка ніби розширює картинку
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Guntis
15/01/2016
Latvija
Provjereni kupac
Большие возможности!
Продукт, с большими возможностями, но после обновления, стал почему то зависать? ...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvoda za Google Cast.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
Kompatibilnost ovisi o Wifi Miracast certifikatu i sustavu Android 4.2 ili novijoj verziji. Više informacija potražite u dokumentaciji uređaja.