Obustavljeno
32PFH6500/88
Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android
Mnogo je više od privlačnog uređaja: FHD televizor serije 6500 sa snagom sustava Android. Počinjemo s tehnologijom Pixel Precise HD Engine za briljantnu sliku; zatim dodajemo Ambilight, moderan dizajn i autentične materijale kako bismo doživljaj gledanja prenijeli na novu razinu.
80 cm (32")
Full HD LED TV
Dvojezgreni; 8 GB, mogućnost proširenja
DVB-T/C
Pixel Precise HD optimizira kvalitetu slike radi pružanja uglađene, a ipak oštre slike predivnog kontrasta, detalja i dubine. Uživat ćete u dubljim crnim i svjetlijim bijelim nijansama. Najživopisnije, briljantne boje i prirodni, realistični tonovi kože. Kao da ste na mjestu radnje.
Preuzmite kontrolu. Naš potpuno intuitivni daljinski upravljač nudi sve uobičajene pogodnosti kao što su tipke pokazivača, kontrola glasnoće i tipke prečaca. Okrenite daljinski upravljač i na raspolaganju vam je puna tipkovnica za jednostavan unos teksta u bilo kojoj situaciji.
Sustav Android na televizoru omogućava navigaciju, pokretanje aplikacija i reprodukciju videozapisa na izuzetno brz, intuitivan i zabavan način. Android oslobađa snagu našeg dvojezgrenog procesora, omogućavajući brzo i lako izvršavanje zadataka.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
Recenzije
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvoda za Google Cast.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
Kompatibilnost ovisi o Wifi Miracast certifikatu i sustavu Android 4.2 ili novijoj verziji. Više informacija potražite u dokumentaciji uređaja.