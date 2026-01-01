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Obustavljeno

BrillianceLCD monitor s USB-C priključkom

328P6VUBREB/00

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Ovaj monitor Philips Brilliance s USB-C priključkom smanjuje neuredne kabele. Prikazujte živopisne, izoštrene 4K UHD slike, sigurno uspostavljajte vezu s intranetom, punite notebook. Sve u isto vrijeme jednim USB-C kabelom.
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uz monitor s USB-C priključkom

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  • P Line

  • 32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Ugrađena USB-C priključna stanica

Ugrađena USB-C priključna stanica

Ovaj monitor tvrtke Philips ima ugrađenu priključnu stanicu USB C s napajanjem. Njezin tanki simetrični USB-C priključak omogućuje lako povezivanje jednim kabelom. Jednostavno povežite sve periferne uređaje kao što su tipkovnica, miš i RJ-45 Ethernet kabel s priključnom stanicom monitora. Jednostavno povežite notebook i ovaj monitor jednim USB-C kabelom kako biste gledali videozapise visoke rezolucije i izuzetno brzo prenosili podatke, istovremeno napajajući i puneći notebook.

Povežite notebook jednim USB-C kabelom

Povežite notebook jednim USB-C kabelom

Ovaj monitor tvrtke Philips ima priključak USB C s napajanjem. Zahvaljujući inteligentnom i prilagodljivom upravljanju napajanjem možete izravno puniti svoj kompatibilni uređaj. Tanki simetrični USB-C omogućuje lako povezivanje jednim kabelom. Možete gledati videozapise visoke rezolucije i izuzetno brzo prenosili podatke, istovremeno napajajući i puneći kompatibilni uređaj.

Napajajte i punite kompatibilni notebook s monitora

Ovaj monitor ima ugrađeni USB-C priključak koji zadovoljava standard USB Power Delivery. Zahvaljujući inteligentnom i prilagodljivom upravljanju napajanjem sada možete napajati i puniti kompatibilni* notebook izravno s monitora s pomoću jednog USB-C kabela.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Za prijenos videozapisa putem USB-C notebook/uređaj mora podržavati način rada USB-C DP Alt

  2. Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da notebook/uređaj mora podržavati tehničke zahtjeve standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za notebook ili zatražite od proizvođača.

  3. Aktivnosti kao što su dijeljenje zaslona, usmjeravanje videozapisa i zvuka na internetu mogu utjecati na mrežne radne značajke. Ukupnu kvalitetu zvuka i slike određuju hardver, širina pojasa mreže i radne značajke mreže.

  4. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  5. Svjetlina (uobičajena): 400 cd/m2

  6. BT. 709 / DCI-P3 Pokrivenost na temelju CIE1976

  7. NTSC područje na temelju CIE1976

  8. sRGB područje na temelju CIE 1931

  9. Pokrivenost za Adobe RGB temelji se na CIE1976

  10. Ako vam Ethernet veza djeluje sporo, otvorite izbornik na zaslonu i odaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzine do 1G.

  11. EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.

  12. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.