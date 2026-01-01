Ugrađena USB-C priključna stanica

Ovaj monitor tvrtke Philips ima ugrađenu priključnu stanicu USB C s napajanjem. Njezin tanki simetrični USB-C priključak omogućuje lako povezivanje jednim kabelom. Jednostavno povežite sve periferne uređaje kao što su tipkovnica, miš i RJ-45 Ethernet kabel s priključnom stanicom monitora. Jednostavno povežite notebook i ovaj monitor jednim USB-C kabelom kako biste gledali videozapise visoke rezolucije i izuzetno brzo prenosili podatke, istovremeno napajajući i puneći notebook.