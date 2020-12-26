Obustavljeno
Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba
Savršen sveobuhvatni dizajn sa zapanjujućom slikom koja se proteže od ruba do ruba, privlačan, kompaktan i tanak.
V Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Iskusite poboljšanu udobnost i čitljivost kada čitate dugačke dokumente prepune teksta. Način rada EasyRead stvara doživljaj čitanja poput onoga s papira koji je nježniji za oči, podešavanjem boja i razina zumiranja zaslona kojima se simulira dojam čitanja s pravog papira – sve to na digitalnom zaslonu.
Novi zasloni tvrtke Philips imaju iznimno uske rubove koji osiguravaju minimalnu neiskorištenu površinu i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne primjene; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.
4.8
od 5
8
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
valteduk
26/12/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Odličan monitor
Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .
Prednosti
Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .
Mane
Za sada bez ikakvih primjedbi .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-11-26
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-11-26
ArmandoCZ
27/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Má příjemný a tenký design.
Líbí se mi design, hladké linie a matný kryt. Vynikající čistý obraz.
Prednosti
Vynikající čistý obraz
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2020-01-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2020-01-27
jogintiger
14/11/2020
Polska
Rewelacja!
Monitor godny polecenia. Super nadaje się do gier, ale też i do obróbki zdjęć i czytania książek. Warty swojej ceny.
Prednosti
tryb gier, tryb czytania, super odzwierciedla kolory, nadaje się do obróbki zdjęć i video, cena, jakość wykonania.
Mane
głośniki - ale i tak z nich nie korzystam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2020-07-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2020-07-14
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse