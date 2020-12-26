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  • Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba
  • Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba

Obustavljeno

Full HD LCD monitor

273V7QJAB/01

4.8

| (8) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod

Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba

Savršen sveobuhvatni dizajn sa zapanjujućom slikom koja se proteže od ruba do ruba, privlačan, kompaktan i tanak.

Pogledajte sve prednosti

Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba

  • V Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Način rada EasyRead za doživljaj čitanja poput onoga s papira

Iskusite poboljšanu udobnost i čitljivost kada čitate dugačke dokumente prepune teksta. Način rada EasyRead stvara doživljaj čitanja poput onoga s papira koji je nježniji za oči, podešavanjem boja i razina zumiranja zaslona kojima se simulira dojam čitanja s pravog papira – sve to na digitalnom zaslonu.

VESA stalak omogućava prilagodljivost postavljanja

Stapa se s prostorom zahvaljujući uskom okviru

Novi zasloni tvrtke Philips imaju iznimno uske rubove koji osiguravaju minimalnu neiskorištenu površinu i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne primjene; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

8

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

26/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odličan monitor

Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .

Prednosti

Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .

Mane

Za sada bez ikakvih primjedbi .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-11-26

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-11-26

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Má příjemný a tenký design.

Líbí se mi design, hladké linie a matný kryt. Vynikající čistý obraz.

Prednosti

Vynikající čistý obraz

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2020-01-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2020-01-27

14/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!

Monitor godny polecenia. Super nadaje się do gier, ale też i do obróbki zdjęć i czytania książek. Warty swojej ceny.

Prednosti

tryb gier, tryb czytania, super odzwierciedla kolory, nadaje się do obróbki zdjęć i video, cena, jakość wykonania.

Mane

głośniki - ale i tak z nich nie korzystam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2020-07-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2020-07-14

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse