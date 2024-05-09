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Obustavljeno

Full HD LCD monitor

273V7QDSB/01

4.3

| (27) Recenzije | 84% osoba preporučuje ovaj proizvod

Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba

Savršen sveobuhvatni dizajn sa zapanjujućom slikom koja se proteže od ruba do ruba, privlačan, kompaktan i tanak.

Pogledajte sve prednosti

Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba

  • V Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

VESA stalak omogućava prilagodljivost postavljanja

VESA stalak omogućava prilagodljivost postavljanja

Kompaktan dizajn štedi prostor

Način rada EasyRead za doživljaj čitanja poput onoga s papira

Iskusite poboljšanu udobnost i čitljivost kada čitate dugačke dokumente prepune teksta. Način rada EasyRead stvara doživljaj čitanja poput onoga s papira koji je nježniji za oči, podešavanjem boja i razina zumiranja zaslona kojima se simulira dojam čitanja s pravog papira – sve to na digitalnom zaslonu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

27

Recenzije

84%

osoba preporučuje ovaj proizvod

09/05/2024

Srbija

Srbija

Monitor 243V7QDSB/00

Odličan monitor. Prema ceni i kvalitet, ali viši kvalitet u odnosu na cenu.

Prednosti

Odličan monitor za pregledanje interneta.

Mane

Nema zamerki.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2024-04-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2024-04-09

09/12/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Monitor nám šetří oči!

Doporučujeme všem, kdo chce šetřit oči. Za málo peněz hodně muziky, včetně funkcí.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2019-11-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2019-11-09

23/10/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Hodně muziky za málo peněz

Vhodné na Home Office. Lepší je ale umístit monitor na nějaký držák a nastavit pořžadovanou výšku. Neunavuje oči

Prednosti

Nízká spotřeba i cena. Možnost přidělaní na držák.

Mane

Nemožnost výškového nastavení monitoru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2020-06-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2020-06-23

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse