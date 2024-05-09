Obustavljeno
Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba
Savršen sveobuhvatni dizajn sa zapanjujućom slikom koja se proteže od ruba do ruba, privlačan, kompaktan i tanak.
V Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Iskusite poboljšanu udobnost i čitljivost kada čitate dugačke dokumente prepune teksta. Način rada EasyRead stvara doživljaj čitanja poput onoga s papira koji je nježniji za oči, podešavanjem boja i razina zumiranja zaslona kojima se simulira dojam čitanja s pravog papira – sve to na digitalnom zaslonu.
4.3
od 5
27
Recenzije
84%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tadija
09/05/2024
Srbija
Monitor 243V7QDSB/00
Odličan monitor. Prema ceni i kvalitet, ali viši kvalitet u odnosu na cenu.
Prednosti
Odličan monitor za pregledanje interneta.
Mane
Nema zamerki.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2024-04-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2024-04-09
Lukanad
09/12/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Monitor nám šetří oči!
Doporučujeme všem, kdo chce šetřit oči. Za málo peněz hodně muziky, včetně funkcí.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2019-11-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2019-11-09
23/10/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Hodně muziky za málo peněz
Vhodné na Home Office. Lepší je ale umístit monitor na nějaký držák a nastavit pořžadovanou výšku. Neunavuje oči
Prednosti
Nízká spotřeba i cena. Možnost přidělaní na držák.
Mane
Nemožnost výškového nastavení monitoru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2020-06-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2020-06-23
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse