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Obustavljeno

Full HD LCD monitor

273V7QDAB/01

3.9

| (16) Recenzije | 85% osoba preporučuje ovaj proizvod

Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba

Savršen sveobuhvatni dizajn sa zapanjujućom slikom koja se proteže od ruba do ruba, privlačan, kompaktan i tanak.

Pogledajte sve prednosti

Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba

  • V Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

VESA stalak omogućava prilagodljivost postavljanja

VESA stalak omogućava prilagodljivost postavljanja

SmartImage za jednostavnu optimizaciju postavki slike

SmartImage je ekskluzivna vrhunska tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja prikazanog na zaslonu i pruža optimizirane radne značajke zaslona. Korisniku prilagođeno sučelje omogućava odabir raznih načina rada kao što su Office (ured), Photo (fotografija), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i slično, u skladu s primjenom. Na temelju odabira, SmartImage dinamično optimizira kontrast, zasićenost boje te oštrinu slike i videozapisa radi postizanja najboljih radnih značajki zaslona. Način rada Economy omogućava značajnu uštedu. Sve u stvarnom vremenu pritiskom jedne tipke!

Način rada EasyRead za doživljaj čitanja poput onoga s papira

Iskusite poboljšanu udobnost i čitljivost kada čitate dugačke dokumente prepune teksta. Način rada EasyRead stvara doživljaj čitanja poput onoga s papira koji je nježniji za oči, podešavanjem boja i razina zumiranja zaslona kojima se simulira dojam čitanja s pravog papira – sve to na digitalnom zaslonu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.9

od 5

16

Recenzije

85%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Spokojenost

Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.

Prednosti

Velikost, ovladani, DVI

Mane

Repro je septave

Ova recenzija je napravljena za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2024-06-18

Ova recenzija je napravljena za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2024-06-18

14/02/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Kvalitní monitor za skvělou cenu

Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk

Prednosti

vestavěné reproduktory

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2023-01-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2023-01-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super LED monitor s uhlopříčkou 60 cm

Kvalitní monitor pro kancelářkou práci, na hry by byl ale také dobrý. Jednoduché ovládání. Lepší monitor jsem neměla, ze starého mě boleli oči, z tohoto nikoliv. Cena za monitor je velmi příznivá, já jsem s ním velmi spokojená a rozhodně doporučuji dále.

Prednosti

Vestavěné reproduktory, České menu, Možnost z několika modů (kancelář, foto, film,hra, režim potlačení modrého světla apod. , Kvalitní obraz

Mane

nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2020-04-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2020-04-04

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse