Obustavljeno
Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba
Savršen sveobuhvatni dizajn sa zapanjujućom slikom koja se proteže od ruba do ruba, privlačan, kompaktan i tanak.
V Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage je ekskluzivna vrhunska tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja prikazanog na zaslonu i pruža optimizirane radne značajke zaslona. Korisniku prilagođeno sučelje omogućava odabir raznih načina rada kao što su Office (ured), Photo (fotografija), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i slično, u skladu s primjenom. Na temelju odabira, SmartImage dinamično optimizira kontrast, zasićenost boje te oštrinu slike i videozapisa radi postizanja najboljih radnih značajki zaslona. Način rada Economy omogućava značajnu uštedu. Sve u stvarnom vremenu pritiskom jedne tipke!
Iskusite poboljšanu udobnost i čitljivost kada čitate dugačke dokumente prepune teksta. Način rada EasyRead stvara doživljaj čitanja poput onoga s papira koji je nježniji za oči, podešavanjem boja i razina zumiranja zaslona kojima se simulira dojam čitanja s pravog papira – sve to na digitalnom zaslonu.
3.9
od 5
16
Recenzije
85%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Khonsun
18/07/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Spokojenost
Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.
Prednosti
Velikost, ovladani, DVI
Mane
Repro je septave
Ova recenzija je napravljena za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2024-06-18
Ova recenzija je napravljena za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2024-06-18
Tanap
14/02/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Kvalitní monitor za skvělou cenu
Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk
Prednosti
vestavěné reproduktory
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2023-01-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2023-01-14
Misha69
04/05/2021
Česká republika
Super LED monitor s uhlopříčkou 60 cm
Kvalitní monitor pro kancelářkou práci, na hry by byl ale také dobrý. Jednoduché ovládání. Lepší monitor jsem neměla, ze starého mě boleli oči, z tohoto nikoliv. Cena za monitor je velmi příznivá, já jsem s ním velmi spokojená a rozhodně doporučuji dále.
Prednosti
Vestavěné reproduktory, České menu, Možnost z několika modů (kancelář, foto, film,hra, režim potlačení modrého světla apod. , Kvalitní obraz
Mane
nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2020-04-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2020-04-04
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse