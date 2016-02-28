2 godine jamstva
Obustavljeno
V Line
68,6 cm (27")
Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.
U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.
SmartControl Lite predstavlja sljedeću generaciju softvera za kontrolu GUI monitora utemeljenog na 3D ikonama. To korisniku omogućava preciznu prilagodbu većine parametara monitora kao što su boja, svjetlina, kalibracija zaslona, multimedija, upravljanje ID-om itd. pomoću miša.
4.3
od 5
7
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Radamec
28/02/2016
Česká republika
Dobrá volba za danou cenu
Pokud nedojde k nepředpokládaným věcem v elektronice, není důvod tento monitor měnit
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
10/10/2022
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
10 lat i działa jak nowy
Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu
Prednosti
Funkcjonalność, solidne wykonanie
Mane
bardzo toporne sterowanie przyciskami
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246V5LHAB Monitor LCD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246V5LHAB Monitor LCD
tuzimado
24/01/2019
Magyarország
Megbízható, szép, jó ár-érték arány.
Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse