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  • Energy Label Europe A
    Odlična LED slika živopisnih boja
  • Odlična LED slika živopisnih boja
  • Energy Label Europe A
    Odlična LED slika živopisnih boja
  • Odlična LED slika živopisnih boja

Obustavljeno

LCD monitor s funkcijom SmartControl Lite

273V5LHAB/00

4.3
| (7) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod
Odlična LED slika živopisnih boja
Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom velikom monitoru tvrtke Philips. Ima HDMI i stereo zvučnike – odličan izbor!
Pogledajte sve prednosti

uz stereo zvučnike

Odlična LED slika živopisnih boja

  • V Line

  • 68,6 cm (27")

LED tehnologija za živopisne boje

Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.

Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.

Jednostavna prilagodba radnih značajki zaslona uz SmartControl Lite

SmartControl Lite predstavlja sljedeću generaciju softvera za kontrolu GUI monitora utemeljenog na 3D ikonama. To korisniku omogućava preciznu prilagodbu većine parametara monitora kao što su boja, svjetlina, kalibracija zaslona, multimedija, upravljanje ID-om itd. pomoću miša.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

7

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

28/02/2016

Česká republika

Česká republika

Dobrá volba za danou cenu

Pokud nedojde k nepředpokládaným věcem v elektronice, není důvod tento monitor měnit

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

10/10/2022

Polska

Polska

Provjereni kupac

10 lat i działa jak nowy

Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu

Prednosti

Funkcjonalność, solidne wykonanie

Mane

bardzo toporne sterowanie przyciskami

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 246V5LHAB Monitor LCD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 246V5LHAB Monitor LCD

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, szép, jó ár-érték arány.

Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

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