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Obustavljeno

LCD monitor

271B8QJEB/00

4.3

| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Čista slika, učinkovite radne značajke

Budite najproduktivniji uz 27-inčni Full HD monitor tvrtke Philips. Jasna i živopisna Full HD slika pruža vam prostor i jasnoću prikaza dok radite. Značajke kao što su prilagođavanje visine, Flicker-Free i način rada LowBlue čine rad ugodnim za oči.

Pogledajte sve prednosti

za maksimalnu produktivnost

Čista slika, učinkovite radne značajke

  • B Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Manje umaranje očiju uz tehnologiju Flicker-free

Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

LowBlue Mode za privlačnu produktivnost

Istraživanja su pokazala da, jednako kao što ultraljubičasto zračenje može oštetiti oči, kratkovalno plavo svjetlo LED zaslona može uzrokovati oštećenje očiju i s vremenom utjecati na vid. Razvijena za očuvanje zdravlja, postavka LowBlue Mode tvrtke Philips koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjenje štetnog kratkovalnog plavog svjetla.

Tehnologija IPS za pun spektar boja i široke kutove gledanja

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta – čak i kada se koristi način rada zakretanja 90 stupnjeva! Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 271B8QJEB LCD monitor

Datum upotrebe 2020-07-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 271B8QJEB LCD monitor

Datum upotrebe 2020-07-02

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Prednosti

Super

Mane

Nie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Datum upotrebe 2022-04-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Datum upotrebe 2022-04-20

09/08/2020

България

България

Fidelio Тонколона SkyQuake SoundBar B8/12

Много добър продукт като дизайн така и със зък самата колона свири чисто и ясно така и баса се чъва ясни и чисто

Mane

не можаха да ми го попрявят нити да миго зменят със същия бил стар продукт/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar

Datum upotrebe 2019-08-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar

Datum upotrebe 2019-08-09

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.

  3. Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2

  4. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  5. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.