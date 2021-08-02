Obustavljeno
Čista slika, učinkovite radne značajke
Budite najproduktivniji uz 27-inčni Full HD monitor tvrtke Philips. Jasna i živopisna Full HD slika pruža vam prostor i jasnoću prikaza dok radite. Značajke kao što su prilagođavanje visine, Flicker-Free i način rada LowBlue čine rad ugodnim za oči.
B Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
Istraživanja su pokazala da, jednako kao što ultraljubičasto zračenje može oštetiti oči, kratkovalno plavo svjetlo LED zaslona može uzrokovati oštećenje očiju i s vremenom utjecati na vid. Razvijena za očuvanje zdravlja, postavka LowBlue Mode tvrtke Philips koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjenje štetnog kratkovalnog plavog svjetla.
IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta – čak i kada se koristi način rada zakretanja 90 stupnjeva! Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
4.3
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 271B8QJEB LCD monitor
Datum upotrebe 2020-07-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 271B8QJEB LCD monitor
Datum upotrebe 2020-07-02
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Prednosti
Super
Mane
Nie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Datum upotrebe 2022-04-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Datum upotrebe 2022-04-20
lut4o
09/08/2020
България
Fidelio Тонколона SkyQuake SoundBar B8/12
Много добър продукт като дизайн така и със зък самата колона свири чисто и ясно така и баса се чъва ясни и чисто
Mane
не можаха да ми го попрявят нити да миго зменят със същия бил стар продукт/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar
Datum upotrebe 2019-08-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar
Datum upotrebe 2019-08-09
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.
Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.