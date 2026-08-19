Nevjerojatan zvuk iz izuzetno kompaktnog rješenja za zvuk

Predstavljamo najnovije rješenje za male zaslone. Sveobuhvatno rješenje za zvuk tvrtke Philips snažni je ugrađeni zvučnik koji možete koristiti i kao pametno postolje televizora. Donosi savršenu kombinaciju zvučnika koji filmove čine realističnijima, igre podižu na novu razinu, a vašim ušima daruju zvučni užitak. Zahvaljujući bežičnom povezivanju možete reproducirati ono što želite, kad to želite – bez napora, u zvuku nevjerojatne kvalitete. Zahvaljujući bijelo-srebrnoj kombinaciji, izgledat će savršeno u svakoj prostoriji.