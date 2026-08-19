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24PFT5231/05
Izuzetno tanki Full HD LED TV
Kompaktan po pitanju dimenzija. Velik po pitanju svega ostaloga. Predstavljamo seriju 5200 tvrtke Philips. Budući da ima ugrađeno sveobuhvatno rješenje za zvuk s mogućnošću bežičnog povezivanja i pruža snažan zvuk, promijenit će način na koji doživljavate male televizore.
60 cm (24")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Predstavljamo najnovije rješenje za male zaslone. Sveobuhvatno rješenje za zvuk tvrtke Philips snažni je ugrađeni zvučnik koji možete koristiti i kao pametno postolje televizora. Donosi savršenu kombinaciju zvučnika koji filmove čine realističnijima, igre podižu na novu razinu, a vašim ušima daruju zvučni užitak. Zahvaljujući bežičnom povezivanju možete reproducirati ono što želite, kad to želite – bez napora, u zvuku nevjerojatne kvalitete. Zahvaljujući bijelo-srebrnoj kombinaciji, izgledat će savršeno u svakoj prostoriji.
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
Recenzije
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.