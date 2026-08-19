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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
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Obustavljeno

5200 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

24PFT5231/05

Izuzetno tanki Full HD LED TV

Kompaktan po pitanju dimenzija. Velik po pitanju svega ostaloga. Predstavljamo seriju 5200 tvrtke Philips. Budući da ima ugrađeno sveobuhvatno rješenje za zvuk s mogućnošću bežičnog povezivanja i pruža snažan zvuk, promijenit će način na koji doživljavate male televizore.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

S tehnologijom Digital Crystal Clear

Izuzetno tanki Full HD LED TV

  • 60 cm (24")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

Nevjerojatan zvuk iz izuzetno kompaktnog rješenja za zvuk

Predstavljamo najnovije rješenje za male zaslone. Sveobuhvatno rješenje za zvuk tvrtke Philips snažni je ugrađeni zvučnik koji možete koristiti i kao pametno postolje televizora. Donosi savršenu kombinaciju zvučnika koji filmove čine realističnijima, igre podižu na novu razinu, a vašim ušima daruju zvučni užitak. Zahvaljujući bežičnom povezivanju možete reproducirati ono što želite, kad to želite – bez napora, u zvuku nevjerojatne kvalitete. Zahvaljujući bijelo-srebrnoj kombinaciji, izgledat će savršeno u svakoj prostoriji.

Digital Crystal Clear: za preciznost koju ćete željeti podijeliti

Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.