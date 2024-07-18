Obustavljeno
Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba
Savršen sveobuhvatni dizajn sa zapanjujućom slikom koja se proteže od ruba do ruba, privlačan, kompaktan i tanak.
V Line
24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.
Uređaj s podrškom za HDMI ima sav potreban hardver za prihvaćanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijsko sučelje visoke rezolucije) ulaznih signala. HDMI kabel omogućava reprodukciju vrlo kvalitetnih digitalnih video i audio signala koji se zajedno prenose jednim kabelom s računala ili bilo kojeg AV izvora (set-top box uređaja, DVD reproduktora, A/V prijemnika i kamkordera).
3.9
od 5
16
Recenzije
85%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Khonsun
18/07/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Spokojenost
Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.
Prednosti
Velikost, ovladani, DVI
Mane
Repro je septave
Ova recenzija je napravljena za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2024-06-18
Ova recenzija je napravljena za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2024-06-18
Tanap
14/02/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Kvalitní monitor za skvělou cenu
Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk
Prednosti
vestavěné reproduktory
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2023-01-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2023-01-14
Misha69
04/05/2021
Česká republika
Super LED monitor s uhlopříčkou 60 cm
Kvalitní monitor pro kancelářkou práci, na hry by byl ale také dobrý. Jednoduché ovládání. Lepší monitor jsem neměla, ze starého mě boleli oči, z tohoto nikoliv. Cena za monitor je velmi příznivá, já jsem s ním velmi spokojená a rozhodně doporučuji dále.
Prednosti
Vestavěné reproduktory, České menu, Možnost z několika modů (kancelář, foto, film,hra, režim potlačení modrého světla apod. , Kvalitní obraz
Mane
nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2020-04-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2020-04-04
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse