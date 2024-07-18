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Obustavljeno

Full HD LCD monitor

243V7QDAB/01

3.9

| (16) Recenzije | 85% osoba preporučuje ovaj proizvod

Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba

Savršen sveobuhvatni dizajn sa zapanjujućom slikom koja se proteže od ruba do ruba, privlačan, kompaktan i tanak.

Pogledajte sve prednosti

Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba

  • V Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.

Podrška za HDMI osigurava Full HD zabavu

Uređaj s podrškom za HDMI ima sav potreban hardver za prihvaćanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijsko sučelje visoke rezolucije) ulaznih signala. HDMI kabel omogućava reprodukciju vrlo kvalitetnih digitalnih video i audio signala koji se zajedno prenose jednim kabelom s računala ili bilo kojeg AV izvora (set-top box uređaja, DVD reproduktora, A/V prijemnika i kamkordera).

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.9

od 5

16

Recenzije

85%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Spokojenost

Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.

Prednosti

Velikost, ovladani, DVI

Mane

Repro je septave

Ova recenzija je napravljena za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2024-06-18

Ova recenzija je napravljena za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2024-06-18

14/02/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Kvalitní monitor za skvělou cenu

Monitor s vestavěnými reproduktory, kvalitní obraz i zvuk

Prednosti

vestavěné reproduktory

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2023-01-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2023-01-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super LED monitor s uhlopříčkou 60 cm

Kvalitní monitor pro kancelářkou práci, na hry by byl ale také dobrý. Jednoduché ovládání. Lepší monitor jsem neměla, ze starého mě boleli oči, z tohoto nikoliv. Cena za monitor je velmi příznivá, já jsem s ním velmi spokojená a rozhodně doporučuji dále.

Prednosti

Vestavěné reproduktory, České menu, Možnost z několika modů (kancelář, foto, film,hra, režim potlačení modrého světla apod. , Kvalitní obraz

Mane

nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2020-04-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2020-04-04

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse