SmartConnect s DisplayPort, HDMI i VGA priključcima

Ovi zasloni tvrtke Philips imaju pregršt mogućnosti za povezivanje pa su opremljeni raznim priključcima, kao što su VGA, Display Port, univerzalni HDMI priključak, koji vam omogućavaju uživanje u nekomprimiranim video i audio sadržajima visoke rezolucije. USB priključci osiguravaju prijenos podataka velike brzine i mogućnosti globalnog povezivanja. Bez obzira na izvor koji koristite, možete biti sigurni da će ovaj zaslon tvrtke Philips vaše ulaganje učiniti spremnim za budućnost!