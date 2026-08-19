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Obustavljeno

LCD monitor s tehnologijom SoftBlue

243S7EJMB/01

Pouzdane i ključne značajke

Naš monitor linije S pruža poslovnu učinkovitost. Široki IPS zaslon s tehnologijom SoftBlue odličan je za produktivnost uz brigu o zdravlju očiju. Zaslon bez okvira, prilagodljive visine, omogućuje naginjanje više monitora kako bi se postigao prošireni prikaz.

Pogledajte sve prednosti

koje pokreću poslovnu učinkovitost

Pouzdane i ključne značajke

  • S Line

  • 24 (dijagonala 23,8" / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartConnect s DisplayPort, HDMI i VGA priključcima

Ovi zasloni tvrtke Philips imaju pregršt mogućnosti za povezivanje pa su opremljeni raznim priključcima, kao što su VGA, Display Port, univerzalni HDMI priključak, koji vam omogućavaju uživanje u nekomprimiranim video i audio sadržajima visoke rezolucije. USB priključci osiguravaju prijenos podataka velike brzine i mogućnosti globalnog povezivanja. Bez obzira na izvor koji koristite, možete biti sigurni da će ovaj zaslon tvrtke Philips vaše ulaganje učiniti spremnim za budućnost!

Tehnologija SoftBlue blaga je za oči i održava boje

SoftBlue LED tehnologija koristi pametnu tehnologiju za smanjenje štetnog kratkovalnog plavog svjetla bez utjecaja na boje ili sliku na zaslonu. Smanjenje štetnog plavog svjetla tehnologije SoftBlue LED certificirale su međunarodne organizacije za testiranje TUV Rheinland.

Manje umaranje očiju uz tehnologiju Flicker-free

Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  3. NTSC područje na temelju CIE1976

  4. sRGB područje na temelju CIE 1931

  5. EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.

  6. Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2