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  • Zaslon održivog ekološkog dizajna
  • Zaslon održivog ekološkog dizajna
  • Zaslon održivog ekološkog dizajna
  • Zaslon održivog ekološkog dizajna
  • Zaslon održivog ekološkog dizajna
  • Zaslon održivog ekološkog dizajna

Obustavljeno

BrillianceLCD monitor, LED pozadinsko osvjetljenje

241B4LPYCS/00

Zaslon održivog ekološkog dizajna
PowerSensor LED zaslon tvrtke Philips koji sadrži 65% plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda s kućištem koje ne sadrži PVC i BFR idealan je za ekološku produktivnost
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smanjuje račune za energiju za PowerSensor

Zaslon održivog ekološkog dizajna

  • B Line

  • 24 inča (61 cm)

  • Zaslon pune HD rezolucije

LED tehnologija osigurava prirodne boje

Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.

PowerSensor smanjuje troškove za energiju do 80%

PowerSensor smanjuje troškove za energiju do 80%

PowerSensor je ugrađeni senzor za prepoznavanje korisnika koji odašilje i prima infracrvene signale koji nisu štetni radi određivanja nalazi li se korisnik ispred monitora te omogućava automatsko smanjenje svjetline monitora kada se korisnik udalji od stola, čime se troškovi za energiju smanjuju za do 80 posto i produžuje vijek trajanja monitora

DisplayPort za prikaz zvuka i slike putem jednog dugog kabela

DisplayPort digitalna je veza između računala i monitora na kojoj ne dolazi do konverzija. Pruža veće mogućnosti od DVI standarda i u potpunosti podržava kabele duljine do 15 metara i brzinu prijenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući iznimnim radnim značajkama i nultoj latenciji, moći ćete uživati u najbržim prikazima i najvećim brzinama osvježavanja — što DisplayPort vezu čini najboljim izborom za opću namjenu, ali i najboljim izborom za igre i filmove, uređivanje videozapisa itd. Osim toga, zajamčena je i kompatibilnost s raznim adapterima.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.