Obustavljeno
240B7QPTEB/01
Čista slika i učinkovit rad
Zaslon PowerSensor tvrtke Philips koji sadrži 85 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda s kućištem koje ne sadrži PVC i BFR idealan je za ekološku produktivnost
B Line
24 (dijagonala 24,1" / 61,1 cm)
1920 x 1200 (WUXGA)
PowerSensor je ugrađeni senzor za prepoznavanje korisnika koji odašilje i prima infracrvene signale koji nisu štetni radi određivanja nalazi li se korisnik ispred monitora te omogućava automatsko smanjenje svjetline monitora kada se korisnik udalji od stola, čime se troškovi za energiju smanjuju za do 70 posto i produžuje vijek trajanja monitora.
IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta – čak i kada se koristi način rada zakretanja 90 stupnjeva! Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
DisplayPort izlaz omogućava vam povezivanje više zaslona visoke rezolucije samo jednim kabelom koji povezuje prvi zaslon s računalom. Uz mogućnost lančanog povezivanja više zaslona moći ćete organizirati urednu radnu površinu bez neurednih kabela koji se protežu posvuda.
Recenzije
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.
Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse