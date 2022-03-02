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Izuzetno tanki Full HD LED televizor
Philips 5300 donosi kvalitetu slike na male ekrane. Njegove jednostavne kontrole i kompaktan dizajn čine ga savršenim dodatkom vašoj kuhinji, spavaćoj ili radnoj sobi.
55 cm (22")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.
Moderni, kompaktni, lagani i prijenosni. Televizor malog zaslona omogućuje vam praćenje omiljenog programa s bilo koje lokacije, bilo da ste u kuhinji ili kampirate s obitelji na otvorenom. Ovaj prijenosni televizor omogućuje vam da pratite vijesti, kao i najnovije rezultate u omiljenom sportu. Osmišljen je da bude tamo gdje je zabava!
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
4.6
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Stanisław55
02/03/2022
Polska
Funkcje i możliwości
Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.
Prednosti
Dźwięk , obraz oraz inne funkcje
Mane
Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum upotrebe 2020-03-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum upotrebe 2020-03-02
Wakipięta
11/12/2019
Polska
Bega wytrzymały wyświetlacz
dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara
Prednosti
dobry jest
Mane
stojak zły
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum upotrebe 2018-12-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum upotrebe 2018-12-11
Robson69
14/07/2019
Polska
Provjereni kupac
Super do kuchni i małego pokoju
Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.