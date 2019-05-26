Obustavljeno
22PFS5403/12
Izuzetno tanki Full HD LED televizor
Ponesite zabavu sa sobom. Kompaktni Philips 5400 savršen je za kampiranja, vožnje kamionima i čamcima. Budući da je sve potrebno u paketu, jednostavno ga priključite u utičnicu od 12 V i uživajte u luksuzima doma dok ste na putu.
55 cm (22")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
Jednostavno povežite televizor kada ste na putu pomoću kabela od 12 V priključenog na napajanje u automobilu, kamionu, kamp-kućici, brodu ili na bilo koji drugi izvor napajanja od 12 V.
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
3.7
od 5
11
Recenzije
Zlaja
26/05/2019
Hrvatska
ima odlične karakteristike
Mislim da bi svaki tv trebao imati wifi,pa i smart tv jer je to budućnost. Ovaj ima nedostatak po meni tipka za isključivanje gašenje tj. mjerač vremena, trebala bi biti kroz jednu tipku kao utišavanje tona a ne da se mora ulaziti u postavke pa tražiti, dug proces.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5400 series 22PFS5403 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5400 series 22PFS5403 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Cyklista11
30/09/2019
Česká republika
Velmi dobrý
Použití při napájení slunečním panelem a baterií je super a naprosto bez problémů. Minimální spotřeba, dobrá citlivost, výborný obraz.. Zvuk v mezích možností. Velmi dobré přizpůsobení nastavení svým potřebám.
Ova recenzija je napravljena za 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD
Ova recenzija je napravljena za 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD
Spatium
23/09/2023
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
Вибір має чудові функції та дизайн
Якість від Philips завжди виправдана. Якісні матеріали, продуманий дизайн та функціонал. Рекомендую.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Datum upotrebe 2021-09-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Datum upotrebe 2021-09-23
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.