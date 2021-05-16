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Izuzetno tanki Full HD LED televizor
Philips 5300 donosi kvalitetu slike na male ekrane. Njegove jednostavne kontrole i kompaktan dizajn čine ga savršenim dodatkom vašoj kuhinji, spavaćoj ili radnoj sobi.
55 cm (22")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Moderni, kompaktni, lagani i prijenosni. Televizor malog zaslona omogućuje vam praćenje omiljenog programa s bilo koje lokacije, bilo da ste u kuhinji ili kampirate s obitelji na otvorenom. Ovaj prijenosni televizor omogućuje vam da pratite vijesti, kao i najnovije rezultate u omiljenom sportu. Osmišljen je da bude tamo gdje je zabava!
Philips Pixel Plus HD Engine optimizira kvalitetu slike i omogućava reprodukciju čiste slike predivnog kontrasta. Bilo da usmjeravate sadržaj na mreži ili gledate videozapis s diska, moći ćete uživati u oštrijoj slici sa svjetlijim bijelim i tamnijim crnim nijansama.
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
4.6
od 5
11
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Petruška
16/05/2021
Česká republika
Skvělá jednoduchá televize
Skvělá jednoduchá televize. Používám i zároveň jako monitor. Naprosto dostačující.
Prednosti
Vhodná i jako monitor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum upotrebe 2019-05-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum upotrebe 2019-05-16
slavaostap
14/11/2020
Україна
телевізор
надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Datum upotrebe 2019-11-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Datum upotrebe 2019-11-14
Scorpions79
18/06/2020
България
Продукта работи отлично
Ползвам този продукт от няколко години и нямам проблеми с него
Prednosti
Компактен
Mane
Нямам впечатления за недостатъци
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5300 series 22PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор
Datum upotrebe 2018-06-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5300 series 22PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор
Datum upotrebe 2018-06-18
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.