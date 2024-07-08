ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika

Obustavljeno

LCD monitor

226E9QDSB/00

4.9

| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Živopisni i oštri detalji, dizajn bez ograničenja

Ovaj moderni monitor Brilliance pruža najbolji doživljaj gledanja bez ograničenja. Zaslon širokog prikaza omogućuje vam uživanje u jednako oštroj i živopisnoj slici iz bilo kojeg prednjeg kuta gledanja. Flicker-free smanjuje umaranje očiju nakon dugotrajne uporabe.

Pogledajte sve prednosti

Živopisni i oštri detalji, dizajn bez ograničenja

  • E Line

  • 22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

LowBlue Mode za privlačnu produktivnost

Istraživanja su pokazala da, jednako kao što ultraljubičasto zračenje može oštetiti oči, kratkovalno plavo svjetlo LED zaslona može uzrokovati oštećenje očiju i s vremenom utjecati na vid. Razvijena za očuvanje zdravlja, postavka LowBlue Mode tvrtke Philips koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjenje štetnog kratkovalnog plavog svjetla.

Tehnologija AMD FreeSync™ omogućuje uglađeni prikaz igre

Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. Zahvaljujući novom Philipsovom monitoru, ne mora niti biti. Uz tehnologiju AMD FreeSync™ osigurajte uglađenu reprodukciju slike bez smetnji pri gotovo svakoj brzini, kao i uglađeno brzo osvježavanje i izuzetno brz odziv.

Podrška za HDMI osigurava Full HD zabavu

Uređaj s podrškom za HDMI ima sav potreban hardver za prihvaćanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijsko sučelje visoke rezolucije) ulaznih signala. HDMI kabel omogućava reprodukciju vrlo kvalitetnih digitalnih video i audio signala koji se zajedno prenose jednim kabelom s računala ili bilo kojeg AV izvora (set-top box uređaja, DVD reproduktora, A/V prijemnika i kamkordera).

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

7

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

08/07/2024

Magyarország

Magyarország

Ár érték arányban kiválló

Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.

Prednosti

Szépek a színek, van AMD Freesync

Mane

Max 75Hz

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Datum upotrebe 2022-07-08

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Datum upotrebe 2022-07-08

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2019-10-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2019-10-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2020-04-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2020-04-20

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

  5. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.