Obustavljeno
Živopisni i oštri detalji, dizajn bez ograničenja
Ovaj moderni monitor Brilliance pruža najbolji doživljaj gledanja bez ograničenja. Zaslon širokog prikaza omogućuje vam uživanje u jednako oštroj i živopisnoj slici iz bilo kojeg prednjeg kuta gledanja. Flicker-free smanjuje umaranje očiju nakon dugotrajne uporabe.
E Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Istraživanja su pokazala da, jednako kao što ultraljubičasto zračenje može oštetiti oči, kratkovalno plavo svjetlo LED zaslona može uzrokovati oštećenje očiju i s vremenom utjecati na vid. Razvijena za očuvanje zdravlja, postavka LowBlue Mode tvrtke Philips koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjenje štetnog kratkovalnog plavog svjetla.
Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. Zahvaljujući novom Philipsovom monitoru, ne mora niti biti. Uz tehnologiju AMD FreeSync™ osigurajte uglađenu reprodukciju slike bez smetnji pri gotovo svakoj brzini, kao i uglađeno brzo osvježavanje i izuzetno brz odziv.
Uređaj s podrškom za HDMI ima sav potreban hardver za prihvaćanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijsko sučelje visoke rezolucije) ulaznih signala. HDMI kabel omogućava reprodukciju vrlo kvalitetnih digitalnih video i audio signala koji se zajedno prenose jednim kabelom s računala ili bilo kojeg AV izvora (set-top box uređaja, DVD reproduktora, A/V prijemnika i kamkordera).
4.9
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Csaba_
08/07/2024
Magyarország
Ár érték arányban kiválló
Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.
Prednosti
Szépek a színek, van AMD Freesync
Mane
Max 75Hz
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Datum upotrebe 2022-07-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Datum upotrebe 2022-07-08
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2019-10-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2019-10-05
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2020-04-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2020-04-20
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.