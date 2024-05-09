Obustavljeno
Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba
Savršen sveobuhvatni dizajn sa zapanjujućom slikom koja se proteže od ruba do ruba, privlačan, kompaktan i tanak.
V Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Novi zasloni tvrtke Philips imaju iznimno uske rubove koji osiguravaju minimalnu neiskorištenu površinu i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne primjene; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.
SmartImage je ekskluzivna vrhunska tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja prikazanog na zaslonu i pruža optimizirane radne značajke zaslona. Korisniku prilagođeno sučelje omogućava odabir raznih načina rada kao što su Office (ured), Photo (fotografija), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i slično, u skladu s primjenom. Na temelju odabira, SmartImage dinamično optimizira kontrast, zasićenost boje te oštrinu slike i videozapisa radi postizanja najboljih radnih značajki zaslona. Način rada Economy omogućava značajnu uštedu. Sve u stvarnom vremenu pritiskom jedne tipke!
Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.
4.3
od 5
27
Recenzije
84%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tadija
09/05/2024
Srbija
Monitor 243V7QDSB/00
Odličan monitor. Prema ceni i kvalitet, ali viši kvalitet u odnosu na cenu.
Prednosti
Odličan monitor za pregledanje interneta.
Mane
Nema zamerki.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2024-04-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2024-04-09
Lukanad
09/12/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Monitor nám šetří oči!
Doporučujeme všem, kdo chce šetřit oči. Za málo peněz hodně muziky, včetně funkcí.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2019-11-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2019-11-09
23/10/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Hodně muziky za málo peněz
Vhodné na Home Office. Lepší je ale umístit monitor na nějaký držák a nastavit pořžadovanou výšku. Neunavuje oči
Prednosti
Nízká spotřeba i cena. Možnost přidělaní na držák.
Mane
Nemožnost výškového nastavení monitoru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2020-06-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2020-06-23
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse