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Obustavljeno

Full HD LCD monitor

223V7QDSB/01

4.3

| (27) Recenzije | 84% osoba preporučuje ovaj proizvod

Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba

Savršen sveobuhvatni dizajn sa zapanjujućom slikom koja se proteže od ruba do ruba, privlačan, kompaktan i tanak.

Pogledajte sve prednosti

Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba

  • V Line

  • 22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Stapa se s prostorom zahvaljujući uskom okviru

Novi zasloni tvrtke Philips imaju iznimno uske rubove koji osiguravaju minimalnu neiskorištenu površinu i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne primjene; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.

SmartImage za jednostavnu optimizaciju postavki slike

SmartImage je ekskluzivna vrhunska tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja prikazanog na zaslonu i pruža optimizirane radne značajke zaslona. Korisniku prilagođeno sučelje omogućava odabir raznih načina rada kao što su Office (ured), Photo (fotografija), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i slično, u skladu s primjenom. Na temelju odabira, SmartImage dinamično optimizira kontrast, zasićenost boje te oštrinu slike i videozapisa radi postizanja najboljih radnih značajki zaslona. Način rada Economy omogućava značajnu uštedu. Sve u stvarnom vremenu pritiskom jedne tipke!

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

27

Recenzije

84%

osoba preporučuje ovaj proizvod

09/05/2024

Srbija

Srbija

Monitor 243V7QDSB/00

Odličan monitor. Prema ceni i kvalitet, ali viši kvalitet u odnosu na cenu.

Prednosti

Odličan monitor za pregledanje interneta.

Mane

Nema zamerki.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2024-04-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2024-04-09

09/12/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Monitor nám šetří oči!

Doporučujeme všem, kdo chce šetřit oči. Za málo peněz hodně muziky, včetně funkcí.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2019-11-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2019-11-09

23/10/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Hodně muziky za málo peněz

Vhodné na Home Office. Lepší je ale umístit monitor na nějaký držák a nastavit pořžadovanou výšku. Neunavuje oči

Prednosti

Nízká spotřeba i cena. Možnost přidělaní na držák.

Mane

Nemožnost výškového nastavení monitoru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2020-06-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Monitor 243V7QDSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2020-06-23

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse