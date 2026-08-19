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LCD monitor s funkcijom SmartControl Lite

223V5QSB6/00

Odlična LED slika živopisnih boja

Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom monitoru tvrtke Philips. Ima SmartControl lite – odličan izbor!

Pogledajte sve prednosti

Odlična LED slika živopisnih boja

  • V Line

  • 21,5 inča (54,6 cm)

AH-IPS zaslon osigurava prikaz sjajnih slika pri širokim kutovima gledanja

AH-IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona s TN matricom, AH-IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

VESA stalak omogućava prilagodljivost postavljanja

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.

Tehničke specifikacije

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