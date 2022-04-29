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Obustavljeno

LCD monitor

221S8LDAB/00

5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Pouzdano i ključno

Naš S Line monitor pruža poslovnu učinkovitost. Značajke kao što su Flicker-free i način rada LowBlue čine posao ugodnim za oči i povećavaju produktivnost.

Pogledajte sve prednosti

za poslovnu učinkovitost

Pouzdano i ključno

  • S Line

  • 22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.

SmartImage za jednostavnu optimizaciju postavki slike

SmartImage je ekskluzivna vrhunska tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja prikazanog na zaslonu i pruža optimizirane radne značajke zaslona. Korisniku prilagođeno sučelje omogućava odabir raznih načina rada kao što su Office (ured), Photo (fotografija), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i slično, u skladu s primjenom. Na temelju odabira, SmartImage dinamično optimizira kontrast, zasićenost boje te oštrinu slike i videozapisa radi postizanja najboljih radnih značajki zaslona. Način rada Economy omogućava značajnu uštedu. Sve u stvarnom vremenu pritiskom jedne tipke!

Manje umaranje očiju uz tehnologiju Flicker-free

Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

29/04/2022

Polska

Polska

Provjereni kupac

Jakość monitora

Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania

Prednosti

Cena odpowiednią do jakości

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 221S8LDAB Monitor LCD

Datum upotrebe 2021-03-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 221S8LDAB Monitor LCD

Datum upotrebe 2021-03-29

18/10/2020

România

România

Excelent

Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.

Prednosti

Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida

Mane

Nu am gasit

Ova recenzija je napravljena za 221S8LDAB Monitor LCD

Datum upotrebe 2020-09-18

Ova recenzija je napravljena za 221S8LDAB Monitor LCD

Datum upotrebe 2020-09-18

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Upozorenja

  1. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  2. EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.

  3. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.