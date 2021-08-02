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Obustavljeno

LCD monitor

221B8LJEB/00

4.3

| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Čista slika, učinkovite radne značajke

Budite najproduktivniji uz 22-inčni Full HD monitor tvrtke Philips. Jasna i živopisna Full HD slika pruža vam prostor i jasnoću prikaza dok radite. Značajke kao što su prilagođavanje visine, Flicker-Free i način rada LowBlue čine rad ugodnim za oči.

Pogledajte sve prednosti

za maksimalnu produktivnost

Čista slika, učinkovite radne značajke

  • B Line

  • 22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage za jednostavnu optimizaciju postavki slike

SmartImage za jednostavnu optimizaciju postavki slike

SmartImage je ekskluzivna vrhunska tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja prikazanog na zaslonu i pruža optimizirane radne značajke zaslona. Korisniku prilagođeno sučelje omogućava odabir raznih načina rada kao što su Office (ured), Photo (fotografija), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i slično, u skladu s primjenom. Na temelju odabira, SmartImage dinamično optimizira kontrast, zasićenost boje te oštrinu slike i videozapisa radi postizanja najboljih radnih značajki zaslona. Način rada Economy omogućava značajnu uštedu. Sve u stvarnom vremenu pritiskom jedne tipke!

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.

LowBlue Mode za privlačnu produktivnost

LowBlue Mode za privlačnu produktivnost

Istraživanja su pokazala da, jednako kao što ultraljubičasto zračenje može oštetiti oči, kratkovalno plavo svjetlo LED zaslona može uzrokovati oštećenje očiju i s vremenom utjecati na vid. Razvijena za očuvanje zdravlja, postavka LowBlue Mode tvrtke Philips koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjenje štetnog kratkovalnog plavog svjetla.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 271B8QJEB LCD monitor

Datum upotrebe 2020-07-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 271B8QJEB LCD monitor

Datum upotrebe 2020-07-02

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Prednosti

Super

Mane

Nie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Datum upotrebe 2022-04-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Datum upotrebe 2022-04-20

09/08/2020

България

България

Fidelio Тонколона SkyQuake SoundBar B8/12

Много добър продукт като дизайн така и със зък самата колона свири чисто и ясно така и баса се чъва ясни и чисто

Mane

не можаха да ми го попрявят нити да миго зменят със същия бил стар продукт/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar

Datum upotrebe 2019-08-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar

Datum upotrebe 2019-08-09

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Upozorenja

  1. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  2. EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.

  3. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.