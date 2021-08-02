Obustavljeno
Čista slika, učinkovite radne značajke
Budite najproduktivniji uz 22-inčni Full HD monitor tvrtke Philips. Jasna i živopisna Full HD slika pruža vam prostor i jasnoću prikaza dok radite. Značajke kao što su prilagođavanje visine, Flicker-Free i način rada LowBlue čine rad ugodnim za oči.
B Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage je ekskluzivna vrhunska tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja prikazanog na zaslonu i pruža optimizirane radne značajke zaslona. Korisniku prilagođeno sučelje omogućava odabir raznih načina rada kao što su Office (ured), Photo (fotografija), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i slično, u skladu s primjenom. Na temelju odabira, SmartImage dinamično optimizira kontrast, zasićenost boje te oštrinu slike i videozapisa radi postizanja najboljih radnih značajki zaslona. Način rada Economy omogućava značajnu uštedu. Sve u stvarnom vremenu pritiskom jedne tipke!
Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.
Istraživanja su pokazala da, jednako kao što ultraljubičasto zračenje može oštetiti oči, kratkovalno plavo svjetlo LED zaslona može uzrokovati oštećenje očiju i s vremenom utjecati na vid. Razvijena za očuvanje zdravlja, postavka LowBlue Mode tvrtke Philips koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjenje štetnog kratkovalnog plavog svjetla.
4.3
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 271B8QJEB LCD monitor
Datum upotrebe 2020-07-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 271B8QJEB LCD monitor
Datum upotrebe 2020-07-02
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Prednosti
Super
Mane
Nie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Datum upotrebe 2022-04-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Datum upotrebe 2022-04-20
lut4o
09/08/2020
България
Fidelio Тонколона SkyQuake SoundBar B8/12
Много добър продукт като дизайн така и със зък самата колона свири чисто и ясно така и баса се чъва ясни и чисто
Mane
не можаха да ми го попрявят нити да миго зменят със същия бил стар продукт/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar
Datum upotrebe 2019-08-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar
Datum upotrebe 2019-08-09
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.