Obustavljeno
221B8LHEB/01
Čista slika, učinkovite radne značajke
Budite najproduktivniji uz 22-inčni Full HD monitor tvrtke Philips. Jasna i živopisna Full HD slika pruža vam prostor i jasnoću prikaza dok radite. Značajke kao što su prilagođavanje visine, Flicker-Free i način rada LowBlue čine rad ugodnim za oči.
B Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Monitor možete u potpunosti isključiti iz strujne mreže pritiskom prekidača za potpuno isključivanje koji je prikladno smješten s njegove stražnje strane. Time postižete nultu potrošnju energije i dodatno smanjujete emisiju stakleničkih plinova
Iskusite poboljšanu udobnost i čitljivost kada čitate dugačke dokumente prepune teksta. Način rada EasyRead stvara doživljaj čitanja poput onoga s papira koji je nježniji za oči, podešavanjem boja i razina zumiranja zaslona kojima se simulira dojam čitanja s pravog papira – sve to na digitalnom zaslonu.
Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
Recenzije
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.