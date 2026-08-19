ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika

Obustavljeno

LCD monitor

221B8LHEB/01

Čista slika, učinkovite radne značajke

Budite najproduktivniji uz 22-inčni Full HD monitor tvrtke Philips. Jasna i živopisna Full HD slika pruža vam prostor i jasnoću prikaza dok radite. Značajke kao što su prilagođavanje visine, Flicker-Free i način rada LowBlue čine rad ugodnim za oči.

Pogledajte sve prednosti

za maksimalnu produktivnost

Čista slika, učinkovite radne značajke

  • B Line

  • 22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Nulta potrošnja energije uz prekidač za potpuno isključivanje

Monitor možete u potpunosti isključiti iz strujne mreže pritiskom prekidača za potpuno isključivanje koji je prikladno smješten s njegove stražnje strane. Time postižete nultu potrošnju energije i dodatno smanjujete emisiju stakleničkih plinova

Način rada EasyRead za doživljaj čitanja poput onoga s papira

Iskusite poboljšanu udobnost i čitljivost kada čitate dugačke dokumente prepune teksta. Način rada EasyRead stvara doživljaj čitanja poput onoga s papira koji je nježniji za oči, podešavanjem boja i razina zumiranja zaslona kojima se simulira dojam čitanja s pravog papira – sve to na digitalnom zaslonu.

Manje umaranje očiju uz tehnologiju Flicker-free

Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  2. EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.

  3. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.