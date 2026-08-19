Način rada EasyRead za doživljaj čitanja poput onoga s papira

Iskusite poboljšanu udobnost i čitljivost kada čitate dugačke dokumente prepune teksta. Način rada EasyRead stvara doživljaj čitanja poput onoga s papira koji je nježniji za oči, podešavanjem boja i razina zumiranja zaslona kojima se simulira dojam čitanja s pravog papira – sve to na digitalnom zaslonu.