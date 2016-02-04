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Odlična LED slika živopisnih boja
Uživajte u živopisnoj MVA LED slici na ovom privlačnom, sjajnom zaslonu. Ima SmartControl lite – odličan izbor!
V Line
20 (dijagonala 19,53" / 49,6 cm)
Full HD zaslon ima široki format i rezoluciju od 1920 x 1080 piksela. To je najveća rezolucija kod HD izvora, za najbolju moguću kvalitetu slike. U potpunosti je kompatibilan s budućim verzijama jer podržava signale 1080p iz svih izvora, uključujući najnovije kao što su Blu-ray i napredne HD igraće konzole. Obrada signala znatno je unaprijeđena kako bi podržavala ovu mnogo višu kvalitetu signala i rezoluciju. Stvara briljantne slike s progresivnim skeniranjem bez podrhtavanja, vrhunske svjetline i boja.
MVA LED zasloni tvrtke Philips upotrebljavaju naprednu tehnologiju okomitog poravnanja u više domena zahvaljujući kojoj postižu izuzetno visoke omjere statičkog kontrasta, što rezultira iznimno živopisnim slikama jarkih boja. Standardne uredske aplikacije prikazuju bez poteškoća, a naročito su pogodni za fotografije, pretraživanja interneta, filmove, igre i zahtjevnu grafičku obradu. Zahvaljujući optimiziranoj tehnologiji za upravljanje pikselima, osiguravaju izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što rezultira čistom slikom.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dj28
04/02/2016
Česká republika
Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.
Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Ahilles
08/09/2016
România
Ecelent!
Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.
Ova recenzija je napravljena za 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Ova recenzija je napravljena za 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Smart vrijeme reakcije je optimalna vrijednost dobivena ispitivanjem GtG ili GtG (C/B).