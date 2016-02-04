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Obustavljeno

LCD monitor s LED pozadinskim osvjetljenjem

200V4QSBR/01

5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Odlična LED slika živopisnih boja

Uživajte u živopisnoj MVA LED slici na ovom privlačnom, sjajnom zaslonu. Ima SmartControl lite – odličan izbor!

Pogledajte sve prednosti

Odlična LED slika živopisnih boja

  • V Line

  • 20 (dijagonala 19,53" / 49,6 cm)

Full HD zaslon formata 16:9 pruža najbolji doživljaj gledanja

Full HD zaslon ima široki format i rezoluciju od 1920 x 1080 piksela. To je najveća rezolucija kod HD izvora, za najbolju moguću kvalitetu slike. U potpunosti je kompatibilan s budućim verzijama jer podržava signale 1080p iz svih izvora, uključujući najnovije kao što su Blu-ray i napredne HD igraće konzole. Obrada signala znatno je unaprijeđena kako bi podržavala ovu mnogo višu kvalitetu signala i rezoluciju. Stvara briljantne slike s progresivnim skeniranjem bez podrhtavanja, vrhunske svjetline i boja.

Mala potrošnja energije znači manje račune za struju

Tehnologija zaslona MVA osigurava široke kutove gledanja i duboke razine kontrasta

Tehnologija zaslona MVA osigurava široke kutove gledanja i duboke razine kontrasta

MVA LED zasloni tvrtke Philips upotrebljavaju naprednu tehnologiju okomitog poravnanja u više domena zahvaljujući kojoj postižu izuzetno visoke omjere statičkog kontrasta, što rezultira iznimno živopisnim slikama jarkih boja. Standardne uredske aplikacije prikazuju bez poteškoća, a naročito su pogodni za fotografije, pretraživanja interneta, filmove, igre i zahtjevnu grafičku obradu. Zahvaljujući optimiziranoj tehnologiji za upravljanje pikselima, osiguravaju izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što rezultira čistom slikom.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

Ova recenzija je napravljena za 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Ova recenzija je napravljena za 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

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Upozorenja

  1. Smart vrijeme reakcije je optimalna vrijednost dobivena ispitivanjem GtG ili GtG (C/B).