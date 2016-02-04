2 godine jamstva
Obustavljeno
V Line
20 (dijagonala 19,53" / 49,6 cm)
MVA LED zasloni tvrtke Philips upotrebljavaju naprednu tehnologiju okomitog poravnanja u više domena zahvaljujući kojoj postižu izuzetno visoke omjere statičkog kontrasta, što rezultira iznimno živopisnim slikama jarkih boja. Standardne uredske aplikacije prikazuju bez poteškoća, a naročito su pogodni za fotografije, pretraživanja interneta, filmove, igre i zahtjevnu grafičku obradu. Zahvaljujući optimiziranoj tehnologiji za upravljanje pikselima, osiguravaju izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što rezultira čistom slikom.
Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.
SmartControl Lite predstavlja sljedeću generaciju softvera za kontrolu GUI monitora utemeljenog na 3D ikonama. To korisniku omogućava preciznu prilagodbu većine parametara monitora kao što su boja, svjetlina, kalibracija zaslona, multimedija, upravljanje ID-om itd. pomoću miša.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dj28
04/02/2016
Česká republika
Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.
Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Ahilles
08/09/2016
România
Ecelent!
Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.
Ova recenzija je napravljena za 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Ova recenzija je napravljena za 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Smart vrijeme reakcije je optimalna vrijednost dobivena ispitivanjem GtG ili GtG (C/B).