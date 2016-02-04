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  • Energy Label Europe F
    Odlična LED slika živopisnih boja
  • Odlična LED slika živopisnih boja
  • Energy Label Europe F
    Odlična LED slika živopisnih boja
  • Odlična LED slika živopisnih boja

Obustavljeno

LCD monitor s LED pozadinskim osvjetljenjem

200V4QSBR/00

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Odlična LED slika živopisnih boja
Uživajte u živopisnoj MVA LED slici na ovom privlačnom, sjajnom zaslonu. Ima SmartControl lite – odličan izbor!
Pogledajte sve prednosti

Odlična LED slika živopisnih boja

  • V Line

  • 20 (dijagonala 19,53" / 49,6 cm)

Tehnologija zaslona MVA osigurava široke kutove gledanja i duboke razine kontrasta

Tehnologija zaslona MVA osigurava široke kutove gledanja i duboke razine kontrasta

MVA LED zasloni tvrtke Philips upotrebljavaju naprednu tehnologiju okomitog poravnanja u više domena zahvaljujući kojoj postižu izuzetno visoke omjere statičkog kontrasta, što rezultira iznimno živopisnim slikama jarkih boja. Standardne uredske aplikacije prikazuju bez poteškoća, a naročito su pogodni za fotografije, pretraživanja interneta, filmove, igre i zahtjevnu grafičku obradu. Zahvaljujući optimiziranoj tehnologiji za upravljanje pikselima, osiguravaju izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što rezultira čistom slikom.

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.

Jednostavna prilagodba radnih značajki zaslona uz SmartControl Lite

SmartControl Lite predstavlja sljedeću generaciju softvera za kontrolu GUI monitora utemeljenog na 3D ikonama. To korisniku omogućava preciznu prilagodbu većine parametara monitora kao što su boja, svjetlina, kalibracija zaslona, multimedija, upravljanje ID-om itd. pomoću miša.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

Ova recenzija je napravljena za 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Ova recenzija je napravljena za 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

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Upozorenja

  1. Smart vrijeme reakcije je optimalna vrijednost dobivena ispitivanjem GtG ili GtG (C/B).