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LongLife EcoVisionDuži vijek trajanja

12496LLECOCP

Pažljivo vozite
Dosadilo vam je stalno mijenjati žarulje za prednja svjetla? Budući da se radi o žarulji koja ima duži vijek trajanja, LongLife EcoVision tvrtke Philips izbor je vozača koji održavanje vozila žele svesti na najmanju mjeru.
Pogledajte sve prednosti

Duži vijek trajanja, manje zamjena

Pažljivo vozite

  • Vrsta žarulje: PY21W

  • 12 V, 21 W

  • Dugotrajna, manje zamjena

  • Izuzetno otporna žarulja

  • Broj žarulja: 10

Poštovanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije

Poštovanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije

Automobilski proizvodi i usluge tvrtke Philips smatraju se najboljima u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme i zamjenskih dijelova. Proizvedeni od visokokvalitetnih proizvoda i testirani prema rigoroznim specifikacijama, naši proizvodi dizajnirani su za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman naših proizvoda temeljito je testiran, kontroliran i certificiran (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno rečeno, ovo je kvaliteta kojoj možete vjerovati.

Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir velikih proizvođača automobila.

Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač žarulja u automobilima i predstavlja tehnološke inovacije koje su vremenom postale standardne u modernim automobilima. Danas je jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri na razini cijelog svijeta opremljen žaruljama tvrtke Philips.

Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom

Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom

Preporučujemo da ih zamijenite u paru kako biste osigurali simetričnost osvjetljenja

Tehničke specifikacije

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