Poštovanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije

Automobilski proizvodi i usluge tvrtke Philips smatraju se najboljima u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme i zamjenskih dijelova. Proizvedeni od visokokvalitetnih proizvoda i testirani prema rigoroznim specifikacijama, naši proizvodi dizajnirani su za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman naših proizvoda temeljito je testiran, kontroliran i certificiran (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno rečeno, ovo je kvaliteta kojoj možete vjerovati.