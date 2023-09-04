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LongLife EcoVisionDuži vijek trajanja

12362LLECOB1

4.3
| (31) Recenzije
Pažljivo vozite
Dosadilo vam je stalno mijenjati žarulje za prednja svjetla? Budući da se radi o žarulji koja ima duži vijek trajanja, LongLife EcoVision tvrtke Philips izbor je vozača koji održavanje vozila žele svesti na najmanju mjeru.
Pogledajte sve prednosti

Duži vijek trajanja, manje zamjena

Pažljivo vozite

  • Vrsta žarulje: H11

  • 12 V, 55 W

  • Dugotrajna, manje zamjena

  • Izuzetno otporna žarulja

  • Broj žarulja: 1

Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom

Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom

Preporučujemo da ih zamijenite u paru kako biste osigurali simetričnost osvjetljenja

S rasponom žarulja od 12 V za ispunjavanje svih funkcija

S rasponom žarulja od 12 V za ispunjavanje svih funkcija

Koja žarulja od 12 V za koju funkciju? Ponuda tvrtke Philips za automobile uključuje sve funkcije specifične za automobile: duga svjetla, kratka svjetla, prednja svjetla za maglu, prednji pokazivač smjera, bočni pokazivač smjera, stražnji pokazivač smjera, stop svjetlo, svjetlo za vožnju unatrag, stražnja svjetla za maglu, svjetla za registarske pločice, stražnje pozicijsko/parkirno svjetlo, svjetla za unutrašnjost.

Zamjena nije potrebna 100 000 km

Uz Philips LongLife EcoVision vozači ne moraju brinuti o zamjeni prednjih svjetala najmanje 100 000 km.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

31

Recenzije

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Prednosti

Silný jas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Prednosti

Kvalita, výdrž, svítivost

Mane

Cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Prednosti

Barva světla a precizní zpracování.

Mane

Nižší životnost?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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